Den irske forfatteren Marian Keyes har solgt nærmere 40 millioner bøker, og er oversatt til 35 språk.

Bøkene tar for seg vanskelige, og noen ganger kontroversielle, temaer.

I sitt forfatterskap bruker Keyes sin bakgrunn som alkoholiker og sin stadige kamp mot depresjoner, noe hun har slitt med siden ung alder.

– En felle å bli voksen

Da Keyes var ung trodde hun at det å være voksen betydde å ikke være redd for noe.

– Jeg tenkte at det å være voksen ville si at man hadde masse selvtillit og at man ikke trengte å svare til noen, sier Keyes.

Men forfatteren har erfart at det å være voksen innebærer mange bekymringer, både overfor seg selv og for andre.

– Det å være voksen er en felle. Det er mye deiligere å være uforsvarlig, og det er deilig å ha det gøy uten bekymringer, sier hun.

– Det eneste som er bra med å bli voksen er at man kan spise dessert før middag, ler Keyes.

Droppet advokatyrke

Keyes studerte jus ved University College Dublin. Under studietiden følte hun seg ofte underlegen i forhold til de andre i klassen, forteller hun.

– Foreldrene mine kom fra fattige kår, og jeg følte at jeg ikke fortjente å være der, sier Keyes som ikke klarte å identifisere seg med medelevene som hadde advokater som foreldre og fremstod bekvemme i den verdenen, sier hun.

Etter endte studier droppet Keyes advokatverdenen, og dro til London. Der begynte hun å jobbe som servitør.

– Jeg trodde at det var dette jeg fortjente, sier Keyes hos Skavlan.

ANERKJENT: Keyes har gjennom sitt forfatterskap skrevet 13 bøker. 10 av dem er oversatt til norsk. Foto: Privat

Alkoholmisbruk og depresjoner

Under årene i London ble Keyes avhengig av alkohol. Hun var i slutten av 20-årene, og allerede som 30-åring var hun klar for avrusing.

Fire måneder før hun ble innlagt hadde forfatteren mistet håpet om at livet kunne bli bedre, og det var på denne tiden at hun begynte å skrive.

Hun skrev en liten novelle, og dette var første gangen hun var stolt over noe hun hadde gjort.

Til tross for gleden ved å skrive, slet Keyes fortsatt med depresjoner. På et tidspunkt prøvde forfatteren å ta sitt eget liv. Etter selvmordforsøket ble hun lagt inn på avrusing, og har i dag vært alkoholfri i 26 år.

Åpen om problemene

Etter at Keyes ble skrevet ut fra avrusingsklinikken møtte hun Toni Baines, og paret giftet seg i 1995. For Keyes er det viktig å kunne være helt ærlig med ektemannen.

– Jeg har veldig få, eller ingen, hemmeligheter for mannen min, forteller Keyes.

I perioden da Keyes misbrukte alkohol kjente hun på mye skam.

– Jeg vil at den personen som elsker meg, også skal kjenne meg på mitt verste, sier hun og fortsetter:

– Det er fint å bli sett fullt og helt, og samtidig bli elsket for alle sine svakheter. Jeg vil ikke skamme meg, sier hun.

Se Skavlan på TV 2 lørdag klokka 20:30, eller på TV 2 Sumo.