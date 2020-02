Barcelona har fått spesialtillatelse til å kjøpe en spiller selv om overgangsvinduet er stengt.

Nå bekrefter klubben at det er danske Martin Braithwaite (28) som blir hentet inn for å tette hullet etter den langtidsskadede franske stjernespilleren Ousmané Dembélé.

Braithwaite kommer fra Leganés og har signert en kontrakt frem til 30. juni 2024. Katalanerne bekrefter at de har betalt utkjøpsklausulen i kontrakten til dansken på 180 millioner kroner.

Barcelona har samtidig lagt inn en utkjøpsklausul på tre milliarder kroner i den nye kontrakten.

Braithwaite har scoret seks mål for Leganés, som ligges nest sist i La Liga.

Leganés er lite fornøyd med at de nå mister en av sine viktigste spillere. Klubben sier at Barcelona har opptrådt redelig, men reagerer på reglene til Det spanske fotballforbundet. Leganés fikk avslag på sin søknad om å hente en spiller. Det er varslet at klubben kommer til å anke avgjørelsen.

– Vi mener at reglene er urettferdige, noe som Barcelona har tjent på. Den som er blitt skadet av dette er Leganés, sier klubbdirektør Martin Ortega ifølge Football Espana.

Barcelona kunne kjøpe Braithwaite uten Leganés' tillatelse som følger av spillerens utkjøpsklausul.

Leganés mistet også spissen Youssef En-Nesyri til Sevilla for en måned siden.