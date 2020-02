– Fikk klar beskjed om å holde meg unna ham

– Hva da?

– Jeg kjenner ham ikke veldig godt. Men han har konkurranseegenskaper som er interessante, som han henter fram og overrasker meg med enkelte ganger. For eksempel på den stafetten, det trodde jeg ikke han var i stand til å gjøre.

– Hvordan fant du ham?

– Jeg gikk gjennom ekstremt mye materiale. Alle typer resultater, O2-tester, laktatprofiler, vekt/høyde og hvor lenge de har vært aktive. Jeg scannet masse løpere. Det var en utøver som fanget interessen min (Cheng), men jeg fikk klar beskjed: han bør du holde deg unna.

– Hvordan reagerte du på det?

– Jeg ble enda mer nysgjerrig. Jeg reiste fire timer langt opp i fjellet i Kina for å ta et møte med ham, og tok med meg teamlederen, som er veldig god i engelsk. Han var veldig skeptisk til at jeg skulle møte Cheng, men jeg satt en hel dag og pratet med ham. Da var jeg ikke i tvil – han skulle inn, sier Bjørndalen.

Henger på de beste

Han klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er som fascinerer ham med Fangming Cheng. Rent skiteknisk var ikke kineseren mye å skryte av, Bjørndalen bruker til og med ord som ”elendig” da han så ham gå ski på første samling.

Cheng kunne ikke gå enkeltdans i oktober, og visste ikke engang hva det var. Han gikk kun dobbeltdans og brukte en padleteknikk i motbakkene som Bjørndalen ”aldri hadde sett”.

– Så hva var det som overbeviste deg på det møtet?

– Du merker det bare. Noen løpere har det, selv om han overhodet ikke var god teknisk, sier Bjørndalen.

Men Cheng har imponert med sin styrke i sporet i vinter. Også de norske utøverne har lagt merke til kineserens potensial.

– Hvis Cheng får ryggen din, så henger han på. Da er du en god skiløper, når du klarer å henge på de beste skiskytterne i verden. Jeg tror han kommer til å nærme seg de neste åra, sier Tarjei Bø.

Både han og Johannes Thingnes Bø er derimot usikker på om Bjørndalen faktisk kan lage medaljekandidater allerede til Beijing-OL, ut fra løpermateriellet han har tilgjengelig.

– Nei, det tror jeg ikke, svarer Thingnes Bø.

– Hvorfor ikke?

– Ser man på nivået de er nå, og tenker at de skal kunne vinne om to år, så begynner klokka å tikke veldig fort.

Storebror Tarjei tør imidlertid ikke avskrive kineserne helt så lenge treneren heter Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg tror ikke det står på Ole Einar. Cheng er faktisk ganske bra, men det spørs om de klarer å finne et talent som er stort nok, sier han.

Viktig sommer

Ingen vet bedre enn Bjørndalen at det er en lang vei å gå. Og ingen trenger tvile på at han vil gjøre alt i sin makt for å få det til – i år kommer han til å ligge på rundt 330-340 reisedøgn. Det er enda mer enn han hadde på sitt mest ekstreme som idrettsutøver.

– Jeg hadde ikke tatt denne jobben hvis jeg ikke trodde det var mulig. Men det fryktelig mye som må gjøres. Jeg tror fortsatt det er mulig. Men jeg må ha en sommer til for å gi et nøyaktig svar på det, sier Bjørndalen.

Fangming Cheng endte som nummer 56 på onsdagens 20-kilometer, av 103 startende. Med totalt fem tilleggsminutter var han snaue seks minutter unna medaljeplass. Men han var foran en løper som Vetle Sjåstad Christiansen.

– God hjelp og gode ski fra det norske laget hjelper. Cheng gjør mye av det man forventer av ham. Han er den som responderer best på trening til enhver tid. Han kunne gått inn i et norsk treningsregime, og det ville funket, tror Bjørndalen.

– Hører han på deg, da?

– Ikke hver gang, men. Vi krangler, vi er enige, vi diskuterer. Han bruker det jeg sier og drar det fram når han konkurrerer. Men det er ikke alltid han gjør det på trening, sier Bjørndalen med et smil.