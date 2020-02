– I forrige uke eksporterte vi 63 tonn. Samme uke i fjor eksporterte vi 620 tonn

Nedbemanner ikke

Laksen er et ferskt produkt som vil bli produsert uavhengig av situasjoner som kan oppstå globalt.

– Fisken må opp av fjorden når den er klar for det, så nå blir den sendt til andre markeder. Det er ikke noe stort problem for oss, sier Hjetland.

Mowi har en fabrikk i Shanghai som holder åpent. De mottar lave volum av laks i disse dager, men Hjetland forteller at de har valgt å ikke nedbemanne.

– Det viktigste for oss er den fortvilte situasjonen koronaviruset er for den kinesiske befolkningen. Da er ikke eksporten av laks så viktig i det store bildet, sier han.

– Har gitt konsekvenser

Norges desidert største importgruppe fra Kina er elektronikk i ulike former. I 2019 importerte Norge varer fra Kina til en verdi av nær 77 milliarder kroner. Det utgjør litt over ti prosent av all import til Norge.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp forteller at sikkerheten til alle ansatte og mennesker tilknyttet kjeden alltid vil komme først, og at de fortløpende vurderer forhåndsregler.

– Vi ser nå at virusutbruddet, som er utrolig tragisk, har gitt konsekvenser for produsenter i vår leverandørkjede, sier Bergly til TV 2.

Elkjøp er nå i tett dialog med sine samarbeidspartnere, og støtter deres og lokale myndigheters forløpende vurdering av situasjonen.

– Vi vet ennå ikke i hvilken grad våre kunder vil bli berørt. Vi har store innkjøp og solide lagre og er godt forberedt på eventuelle forsinkede leveranser, sier Bergly.

Også elektronikkjeden Power følger situasjonen tett. De sier koronaviruset foreløpig ikke har noen effekt på lagerkapasiteten.

– Hva som skjer fremover er vanskelig å spå, men det kan få effekt på tilgang av varer i april og mai. Foreløpig har vi kun fått noen få signaler om forsinkelser lengre frem, sier markedssjef Elizabeth Gill i Power Norge.

HENSYN: Kristin Hovland i Komplett forteller at de må ta hensyn til at nye varer blir forsinket. Foto: Komplett

Kan forsinke nye varer

Kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Komplett forteller at koronaviruset nå ser ut til å ramme de store produsentene av elektronikk.

– Koronaviruset har de siste uker påvirket mange bransjer. På vegne av våre kunder vil vi følge situasjonen tett og vi vil informere kunder så snart vi har presis informasjon, sier Hovland til TV 2.

Hun legger til at Komplett har tilstrekkelig med varer på lager for øyeblikket, men at de fremover må ta hensyn til at nye varer kan bli forsinket.

– Vi jobber hardt med å minimere påvirkningen på våre kunder, forteller Hovland.