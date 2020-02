– Vi har avlyst en testtur for Ski 2022, som er et prosjekt for langrenn, skiskyting og kombinert, opplyser vinteridrettssjef Helge Bartnes i Olympiatoppen til NTB.

Beijing arrangerer vinter-OL fra 4. til 20. februar 2022.

Fra før er verdenscupløp i alpint avlyst på grunn av utbruddet av covid-19-viruset, og ifølge Bartnes er neste planlagte tur i forbindelse med vinterlekene i Kina satt til oktober i år.

Onsdag meldte den svenske olympiske komiteen at også den har innstilt flere reiser til Kina, ifølge nyhetsbyrået TT.

Norske myndigheter fraråder nå reiser til Kina som ikke er strengt nødvendige.

Kommende sommer arrangeres sommer-OL i Japan, der det har vært tre dødsfall som følge av virussmitte. Torsdag ble det kjent at et testarrangement for Paralympics måtte endres som følge av covid-19-utbruddet. Kun japanske deltakere ble invitert til testøvelsen i boccia, der det var meningen at også utøvere fra andre land skulle delta.

Myndighetene i Japan sier lekene vil gå som planlagt.