Onsdag ettermiddag ble en 92 år gammel mann meldt savnet i Vikedal i Rogaland.

Torsdag morgen melder Sør-Vest politidistrikt at de fortsatt søker etter mannen, men at de antar at han er omkommet.

Ifølge oppdragsleder Helen Rygg Ims gjennomfører politi og frivillige søk i sjøen, elven i Vikedal og på land.

Dykkere deltar også i leteaksjonen.