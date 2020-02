Åpent kontorlandskap kan gjøre deg syk

De aller fleste av oss har etterhvert et forhold til åpne kontorlandskap. Men mange har delte meninger om hvor effektivt og kostnadsbesparende det egentlig er.

Journalist Guro Hoftun Gjestad mener valget om å forlate det åpne kontorlandskapet hos VG etter 19 år, er noe av det smarteste hun har gjort.

– Jeg ser at det er mye mer effektivt å jobbe i fred. Jeg var en valp i det åpne kontorlandskapet, jeg snuste borti alt, og jeg logget meg på alle samtaler som fantes, sier Gjestad til God morgen Norge.

Etter en lang karriere i VGs lokaler, sluttet hun i jobben for å bli frilanser.

– Det er det beste valget jeg har tatt, forteller hun.

ORKET IKKE MER: Journalist Guro Hoftun Gjestad orket ikke å jobbe i et åpent kontolandskap. Foto: NTB Scanpix

Økt sykefravær

Det er stadig flere arbeidsplasser som velger å gå for åpen kontorløsning. Men nå viser det seg at denne måten å jobbe på, muligens ikke er like attraktiv som først antatt.

Arbeidstakere som jobber i åpent landskap eller deler kontor, koster nemlig arbeidsgivere og samfunnet mer i form av økt sykefravær, viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Dette publiserte nettstedet forskning.no i januar.

– Vi har samlet inn data rundt dette, og tallene viser at mennesker som jobber i åpent og delt kontorlandskap har betydelig høyere legemeldt sykefravær enn de som sitter på eget kontor, sier professor og forskningsdirektør Stein Knardahl ved STAMI.

Målte legemeldt sykefravær i ett år

Over en periode på 12 måneder har STAMI sammenlignet medisinsk registrert sykefravær blant over 6300 ansatte som jobbet på ulike former for kontor i Norge.

Også to andre skandinaviske studier har vist at det å jobbe i landskap har sammenheng med økt sykefravær. Men disse studiene er basert på de ansattes egne opplysninger om sykefraværet sitt.



STAMI har brukt offisielle dataregistre for å se om arbeidsplassens utforming kan påvirke risikoen for legemeldt sykefravær.

Klare forskjeller

Det viste seg at ansatte som jobbet i åpent kontorlandskap hadde tolv prosent økt risiko for legemeldt sykefravær enn de med eget kontor.

De som delte kontor med én eller flere kolleger, hadde 18 prosent høyere risiko enn de som har eget kontor. Forskerne antar at dette kan ha flere grunner.