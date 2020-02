Produksjonen tok grep da Morten Hegseth slet med én ting

Denne vinteren leder Morten Hegseth (33) realityprogrammet Love Island fra Argentina.

Den ferske TV 2-profilen stortrives i rollen.

– Det er veldig gøy, og akkurat nå merker jeg at det er ekstra gøy. I starten var det ikke så mye på spill, men nå nærmer vi oss finalen. De har blitt små-ikoniske de deltakerne som er inne der, og det er ekstremt mye følelser. Jeg gleder meg til finalen og se hvem som vinner, sier Hegseth da TV 2 møter ham på innspillingsstedet.

Finalen av Love Island sendes på torsdag, og da får man vite hvilket par som er TV-seernes favoritt og stikker av med premien på 300.000 kroner.

TV 2-PROFIL: Morten Hegseth leder Love Island fra Argentina. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skiftet dialekt

I løpet av den åtte uker lange innspillingen har Hegseth støtt på noen små utfordringer.

– Jeg har fått kjeft for å snakke for sakte. Egentlig prater jeg veldig raskt, så det har vært en overgang fra spastisk epilepsi-prat til valium-tåke, på en måte. Det har vært en gøyal overgang, sier han.

Observante seere har kanskje lagt merke til at Hegseth har lagt bort trønderdialekten sin fra Stjørdal. Når han kommer inn i Love Island-villaen for å lede parbytter og skjebneseremonier, prater han østlandsk.

– Jeg snakker egentlig østlandsk når jeg er med andre østlendinger, men når jeg er med trøndere, så snakker jeg trøndersk, forklarer Hegseth.

Det bød på utfordringer, siden Love Island-produsenten, som Hegseth har dialog med når innspillingen pågår, er østlending.

– Jeg er mr. knote. Når det er en trønder jeg snakker med, så går det veldig fint, men med en gang det kommer en østlending, så blir det tull med dialekten. Jeg synes det er veldig vanskelig å holde på trøndersken. Jeg merker at det stokker seg mye mer, sier han.

Produksjonen tok grep

Love Island-produksjonen tok derfor grep og besluttet at Hegseth ikke skulle gå for sin originale dialekt i realityprogrammet.

– Jeg og produsenten ble enige om at vi kjører østlandsk, for å unngå knoting og at jeg blander flere dialekter. Det er litt stygt med slik knoting, og østlandsk er enklere å forholde seg til, sier han.

Hegseth innrømmer derimot at trøndersk fortsatt står hans hjerte nærmest.

– Det er finere med trøndersk. Kanskje jeg går for det i andre sesong av Love Island, sier han og ler.