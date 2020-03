Lanserer Siv Jensen som statsministerkandidat

TV 2s kartlegging viser at partiets fremste tillitsvalgte ikke lenger ser for seg et samarbeid med Venstre og KrF, og at Høyre er den foretrukne samarbeidspartneren.

Fremskrittspartiet har fosset frem på alle meningsmålingene og fått økt selvtillit etter at de valgte å gå ut av regjering.

– Statsminister Jensen

Nå tar flere til orde for at Siv Jensen bør være statsministerkandidat i 2021 og at de dermed utfordrer Erna Solberg.

– Frp hadde gode erfaringer med å sitte i regjering med Høyre. Målet må være gjennomslag. Frp med statsminister Jensen vil være veldig bra, sier sentralstyremedlem og tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen til TV 2.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen ser det som helt naturlig at Frp har en egen statsministerkandidat.

– Frp skal gjenreises som den dominerende politiske kraften i norsk politikk, som vi var på 2000-tallet, og søke samarbeid med Høyre. Vi skal ha statsministeren og den statsministeren skal hete Siv Jensen, sier Per-Willy Amundsen.

– Naturlig med Siv

Fylkesleder Frank Sve i et av de viktigste Frp-fylkene, Møre og Romsdal, sier Siv Jensen vil være statsministerkandidat i 2021.

– Vi skal stille med statsministerkandidat. Vi har en partileder i dag, og vi vil ha det etter landsmøtet, som helt sikkert kommer til å bli vår statsministerkandidat. Du trenger ikke være rakettforsker for å forstå det. Jeg er ganske sikker på at Siv blir gjenvalgt. Nå sitter jeg i valgkomiteen, og skal være forsiktig for å mene noe om det. Men hun har sagt ja til gjenvalg, og det er ikke noe debatt i partiet med tanke på det, sier fylkeslederen til TV 2.

FREMTREDENDE: Frank Sve er den mest profilerte fylkeslederen i Frp. Foto: Vidar Ruud

Stortingsrepresentant Morten Stordalen sier Frp «helt klart» bør ha en egen statsministerkandidat før neste valg.

– Helt klart. Frp bør absolutt ha en egen statsministerkandidat. Det er ikke utenkelig at vi blir store nok til at det er en reell diskusjon. Siv er en utmerket statsministerkandidat, sier Stordalen til TV 2.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud sier det nå skal bli en diskusjon i landsstyret om veien videre, men heller ikke han er negativ.

Fylkeslederen i Oslo, Tone Ims Larssen, mener også at Frp bør ha en egen statsministerkandidat.

– Det bør vi absolutt ha, sier hun til TV 2.

Siv Jensen: – Valgresultatet avgjør

Siv Jensen utelukker ikke at hun vil stille som statsministerkandidat.

– Frp har i mange år sagt at det er naturlig at det er det største partiet på ikke-sosialistisk side som får statsministeren. Så har vi jo hatt statsministerkandidat når vi går til valg. For oss er det naturlig at det er partilederen som er statsministerkandidat, så det er jo om å gjøre å bli størst mulig. Det er det som avgjør hvem som blir ny statsminister i Norge, sier Jensen.