Torpet er allerede i gang på TV 2 Sumo, og de tidligere Farmen-deltakerne Donna Ioanna, Tore Petterson og Alex Rosén har flyttet inn på den landlige perlen i Grue kommune i Innlandet.

De to herrene på gårdsbruket hadde spesifikke krav de fikk godkjent av produksjonen, mens Ioanna fikk et blankt nei på det hun spurte om.

Lært av sine feil

Da Petterson var med på den første sesongen av Farmen kjendis, syns han at matmangelen preget ham i for stor grad.

– Jeg har stilt krav om at jeg skal få mat, det gjorde jeg ikke sist. De lovet meg mat, men jeg fikk det ikke. Jeg gikk ned tolv kilo på seks uker. Jeg hadde null energi. Det er det jeg syns har vært bittert i ettertid, at jeg var i så dårlig humør hver dag.

Komikeren sier likevel at han setter pris på vektnedgangen, og håper at han kan ta av seg et par kilo på Torpet også. Men han nekter å leve med samme sultfølelse igjen.

– Nå har jeg det i kontrakten, så jeg kan bare sette meg i en båt og dra herfra om jeg ikke får mat.

SUKSESS: Den første sesongen av Farmen kjendis hadde enormt gode seertall på TV 2. Blant deltakerne var (fra venstre) Ida Gran-Jansen, Tore Petterson, Vendela Kirsebom, Leif-Einar Lothe og Petter Pilgaard. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fikk nekt

Rosén kunne heller ikke dy seg, og stilte et beskjedent krav til produksjonen. Han ba dem skaffe deltakere han kunne ha gode samtaler med.

– Jeg er veldig glad for at Tore stilte matkravet. Det eneste kravet jeg hadde, var at jeg måtte møte folk som var intelligente og våkne, som kunne være med i samtaler og diskutere alt. Det fikk jeg! Tore er suveren og Donna er nydelig. Det er fantastisk stemning her. Vi kunne dratt på ferie sammen, sier den smilende TV-personligheten.

Ioanna var den eneste som ikke fikk innfridd ønsket sitt. Hun ba om å få med seg hunden Frankie.

– Jeg fikk ikke lov til å ha med meg yorkshire terrieren min, bekrefter modellagenten og er tydelig skuffet.

Trioen på Torpet får alle muligheten til å kjempe seg inn på Farmen-gården og dermed gjøre comeback i et av TV 2s største programmer.

Etter hvert vil utslåtte deltakere komme inn på Torpet og kjempe mot de tre veteranene.