Det var onsdag kveld at en jente (17) ble funnet død i en leilighet i Tromsø.

Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig, og siktet allerede onsdag kveld to menn i 20-årene i saken.

De to er mistenkt for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Politiet opplyser at siktelsen og grunnlaget for denne vurderes fortløpende.

Mange personer

Politiet opplyser i en pressemelding torsdag formiddag at det er funn på åstedet som gir dem grunn til å etterforske om noen har forvoldt jentas død.

– Stedet hun ble funnet er et sted der det har vært mye folk forut for hendelsen. Vi vet det er personer som har vært der, som politiet enda ikke har fått kontakt med. Vi ønsker at de tar kontakt med oss, slik at vi kan få informasjon som kan bidra til at vi oppklarer saken, sier Lene Fabek, seksjonsleder for etterforskning, til TV 2.

Hun sier politiet foreløpig ikke har noen klar formening om hva som har skjedd, og at de derfor etterforsker saken bredt.

– Vi vet ikke om dette er narkotika-relatert, om det er et drap, eller om det er noe annet som har skjedd, sier Fabek.

Sosiale medier

Politiet er også kjent med at det er mye informasjon på sosiale medier fra situasjonen rundt dødsfallet.

– Dersom folk sitter på denne typen materiale, må de ta kontakt med politiet, sier Fabek.

Den foreløpige obduksjonsrapporten kan ikke slå fast en klar sammenheng mellom dødsfallet og en eventuell kriminell handling.