Barna ryddet ikke godt nok i barnehagen – ble nektet å spise

Onsdag sa hun til Romerikes Blad at hun ikke ønsket å kommentere saken, og viste til HR-ansvarlig Jonny Ruud i FUS-konsernet.

Jonny Ruud har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke FUS' daglige leder Laila Aarseth gjort.

Heller ikke FUS' faglige leder Hege Cecilie Eikseth svarer.

Ingen svarer når TV 2 torsdag formiddag ringer barnehagens direktenummer.

«I Prestmosen FUS barnehage er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker,» står det på barnehagens nettside.

– Dette skal ikke skje

Til Romerikes Blad sier Ruud at de ser alvorlig på en en ansatt holdt tilbake barnas mat, og beklager.

– Det er svært kritikkverdig at det har skjedd, sier han.

Og:

– Det skal jo ikke skje at ansatte i våre barnehager skal bruke trusler som dette. Det ser vi veldig alvorlig på. For FUS er det viktig at foreldre skal kunne være trygge på at våre ansatte tar godt vare på barnet deres. Dette er ikke en praksis vi ønsker å være bekjent av.

«Empati og gode relasjoner»

«Vi legger ekstra vekt på å være gode med hverandre, se hverandre, inkludere hverandre og utvikle vennskap. Personalet hjelper barna til å vise empati og bygge gode relasjoner,» står det på barnehagens nettside.

Ruud erkjenner at barnehagen har hatt problemer med å få inn kvalifisert personell som kan gjøre denne jobben.

– Vi mangler pedagoger med barnehagelærerutdanning. Vi har hatt dialog med kommunen, og fra kjedens ståsted så har vi satt av ressurser til å hjelpe barnehagen og rekruttere flere. Det er ikke noe hemmelighet at det etter 2019 er mangel på pedagoger i barnehagene, sier han.

«Vi tar vare på hverdagsmagien gjennom å være nysgjerrige og skape rom for undring sammen med barna. På denne måten skaper vi eventyrlyst og mot. Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør, hver dag,» står det på Prestmosen FUS barnehage sin nettside.