Mai Helene (26) fikk svar på prøven fra legen – det var bare ett stort problem

Bergenskvinnen reagerte med en følelse av at det ikke kunne stemme, og lurte på hvordan det kunne skje.

– Jeg ble rystet og skremt over at det er mulig. Slik jeg ser det, er det svært alvorlig.

– Forstår pasientens frustrasjon

Kvinnen har forståelse for at feil kan skje, men er samtidig tydelig på at slike feil ikke kan aksepteres. Hun undrer også på om lignende feil kan ha skjedd med andre, som er noe av grunnen til at hun ønsker å varsle om hendelsen.

– For meg har dette vært ekkelt og ubehagelig. Du skal ha tillit til stedene du oppsøker med sensitive opplysninger. Når sånt skjer, mister du tilliten. Jeg vil oppfordre alle slike institusjoner om å ha rutinene på plass.

Kvinnen har vært i kontakt med Dr. Dropin, som beklager hendelsen. Når feilen først skjedde, er kvinnen fornøyd med Dr. Dropins håndtering av saken.

– Jeg synes Dr. Dropin har reagert på den måten jeg ønsket de skulle. De har tatt saken på alvor og kommunisert godt med meg i ettertid. Jeg kunne ikke forventet mer når skaden først er skjedd, sier kvinnen.

Dr. Dropin er et privat helsetilbud som tilbyr legetjenester med kort ventetid. Daglig leder og lege i Dr. Dropin, Daniel Sørli, bekrefter overfor TV 2 at rutinene ikke ble fulgt og at de sendte et prøvesvar til feil pasient.

– Det er ikke greit. Aktuelt helsepersonell har mottatt en skriftlig advarsel og selv meldte jeg straks inn forholdet til fylkeslegen på eget initiativ. Dr. Dropin har en høyere standard enn dette. Vi forstår frustrasjonen til pasienten og beklaget med en gang vi fikk kjennskap til saken, skriver Sørli i en e-post.