Norges mestvinnende skiskytter gjennom tidene er sterkt ønsket i den norske trenerstaben av Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

– Vi i Norge burde kanskje prøvd å kapret Ole Einar før han stakk utenlands. Han er jo den som kan mest om skiskyting av alle oss norske skiskyttere, sier Tarjei Bø til TV 2.

Det er yngstebror Johannes enig i:

– Det kunne vi nok hatt veldig lyst til. Det er sikkert lønninger det er snakk om og da tipper jeg at Kina hadde et litt mer lukrativ tilbud enn det Norges skiskytterforbund har, sier lillebror Bø på spørsmål om Bjørndalen burde vært i trenerstaben til det norske landslaget.

Hovedpersonen selv sier at han vurdert å trene Norge, men at han for øyeblikket har det fint som trener for Kina.

– Det er klart jeg har vurdert det siden jeg er nordmann og har gått for Norge i all min tid. Jeg er veldig tett på de løperne som konkurrerer nå og den ledelsen som er nå har jo vært mine trenere. Det er antageligvis litt for nærme for at jeg skal ha en bra nok rolle inn mot dem, forklarer Bjørndalen TV 2.

– Jeg synes det var ganske naturlig å være en annen plass først.

– Fikk du noen forespørsler eller ble kalt inn til noen prat da du la opp?

– Nei, det har ikke vært noe tema.

OL i 2024 foregår i Bejing og der har kineserne som mål å ta flere medaljer, selv om landet ikke er noen vintersportsnasjon. Ole Einar Bjørndalen er en av de som skal få frem kinesiske vinterstjerner til OL på hjemmebane, men lønningen for jobben holder han nokså hemmelig.

– Jeg tjener det jeg forventer jeg skulle tjene, og da er jeg fornøyd.

Tjener du mer enn du gjorde som utøver?

– Nei, det gjør jeg ikke.