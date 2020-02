Dramatisk avslutning da Flugstad Østberg pustet Johaug i nakken

SE INNSPURTEN (video med tillatelse fra NRK): Therese Johaug var storfavoritt før torsdagens 34 kilometer fri teknikk i Ski Tour.

31-åringen fra Dalsbygda gjorde som forventet og dro fra i den første bakken. Nesten gjennom hele rennet gikk hun i ensom majestet gjennom de trønderske skogene.

Men da rennet nærmet seg slutten ble det mer spennende enn hva man hadde forventet.

– Jeg hadde vel 40 sekunders forsprang da vi passerte ti kilometer. Så ropte plutselig Ole Morten (Ole Morten Iversen, landslagstrener, journ,anm.) at Ingvild var tolv sekunder bak. Da måtte jeg virkelig gå i kjelleren de siste kilometerne. Hun kom i en vanvittig fart, sa Johaug til NRK like etter målgang.

Ingvild Flugstad Østberg som ble hektet av allerede i den første bakken gjorde et kjempeløp. Da Johaug startet nedkjøringen mot mål kom 29-åringen som en kanon. En stresset Johaug som hadde gått helt alene i over én time, hadde plutselig pusten til Flugstad Østberg i nakken.

– Det var et utrolig bra løp for min del. Da det var åtte-ni-kilometer igjen fikk jeg beskjed om at jeg var 40 sekunder bak. Men så begynte jeg plutselig å se den gule trøya. Da skjønte jeg at det var mulig, sa Flugstad Østberg til NRK etter løpet.

Dro fra tidlig

Som ventet satte Johaug på turboen da stigningen på rennets første fjell startet. Kun Ebba Andersson og Heidi Weng klarte å henge på 31-åringen da hun startet klatringen, men det tok ikke lang tid før Johaug også ristet av seg dem.

– Hun har et hode som er ganske ulikt konkurrentene. Evnen hun har til å presse seg hardt over lang tid er en egenskap jeg ikke har sett maken til hos andre utøvere, sa NRKs ekspert Fredrik Aukland som trente Johaug i hennes yngre dager.

Ebba Andersson prøvde å henge på Therese Johaug i starten, men måtte gi slipp da 31-åringen skrudde på turboen.

Ingvild Flugstad Østberg var blant løperne som ble kjørt fra i bakken, men 29-åringen klarte etterhvert å hente inn Andersson og Weng. Sammen startet de jakten på Johaug som gikk i ensom majestet i front.

Flugstad Østberg hadde ikke slitt seg ut under opphentingen, noe Ebba Andersson fikk kjenne. Svensken falt av da de to norske løperne økte tempoet. Like etterpå giret Flugstad Østberg opp igjen og Weng fikk trøbbel med å henge på.

Pustet Johaug i nakken

Flugstad Østberg fortsatte jakten på Johaug og da det gjenstod fem kilometer var hun kun seks sekunder bak. Noe som fikk sammenlagtlederen til å øke tempoet nok en gang, men konkurrenten ga ikke opp.

Til tross for den dramatiske avslutningen var det Johaug som nok en gang viste seg å være sterkest. Kjempeløpet til Flugstad Østberg gjorde at hun kun kom fire sekunder bak sammenlagtlederen.