Den israelske skuespilleren og sangeren Meital Dohan har valgt å avslutte forholdet med «Gudfaren»-legende Pacino.

Paret begynte å date høsten 2018.

Ifølge Daily Mail, som siterer det israelske magasinet La'Isha, skal en av grunnene være at 79-åringen ikke var noe særlig spandabel.

I tillegg skal aldersgapet ha vært for stort for 40-åringen – som er kjent fra TV-serien «Weeds».

– Jeg prøvde å overse det, men han er blitt en gammel mann. Aldersforskjellen er vanskelig. Selv med all min kjærlighet, så funket det ikke, sier hun til det israelske livsstilsmagasinet.

Pacino skal også, ifølge Dohan, ikke ha vært noe særlig spandabel.

– Hvordan skal jeg si på høflig måte at han ikke liker å bruke penger? Han kjøpte kun blomster til meg, sier hun, og hevder at det var hun som endte forholdet.

Ryktene om bruddet oppstod da Pacino tidlig i februar ankom Oscar-utdelingen alene. Dohan avslutter med å si at de fortsatt er gode venner, og at det var en ære å få tilbringe to år sammen med skuespillerlegenden.

Før forholdet med Dohan, var Pacino sammen med argentinske Lucila Solá (43) i fire år. Solás datter, Camila Morrone, har vært sammen med Leonardo Dicaprio siden starten av 2018.