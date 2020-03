Espen (27) sin rumpe revnet etter operasjon i Tyrkia: – Jeg fikk panikk

I TYRKIA: Noen uker etter at han kom hjem til Norge, revnet Espens drømmerumpe. Foto: Rano Tahseen

I tre måneder må Espen gå rundt slik, med implantat i bare den ene rumpeballen.

Vil ta ny rumpeoperasjon i Tyrkia

Først etter at såret har grodd i flere måneder, kan Espen dra tilbake til Tyrkia for å få operert inn igjen en ny silikonpute – noe han planlegger å gjøre.

– Jeg må fikse på skaden som allerede har skjedd. Det er lett å være etterpåklok, forteller han om valget han tok i januar.

Espen understreker at han er veldig fornøyd med klinikken i Tyrkia og oppfølgingen han har fått fra dem etter at komplikasjonene oppsto.

Klinikken skal dekke kostnadene knyttet til den korrigerende operasjonen, men Espen må selv betale reise og opphold til Tyrkia.

– Jeg er veldig glad jeg valgte en seriøs klinikk, sier han.

Ble advart før Tyrkia-turen

Espen forstår at mange blir provosert over at han får dekket fjerningen av implantatet av norsk helsevesen, når han selv valgte å dra til å Tyrkia og utsette seg for stor risiko – og ble advart fra flere hold.

Denne uken døde en svensk kvinne etter skjønnhetsoperasjon i Tyrkia, ifølge avisen Expressen. I TV 2s reportasje fra februar advarer kirurgen Espen før operasjonen, og opplyser tydelig at det oppstår komplikasjoner etter rundt en av tre rumpeoperasjoner.

Espen er takknemlig for at han fikk hjelp av det norske helsevesenet da han selv fikk problemer etter sin rumpeoperasjon.

– Om man har en velferdsstat som kan hjelpe folk for sine dumheter, er jo det bra, men jeg skjønner at folk blir provosert over at skattepengene går til det, sier Espen.

– Du skal jo tilbake til Tyrkia om tre måneder og gjøre dette på nytt. Hva gjør du dersom dette skjer igjen?

– Jeg kommer til å være i Istanbul frem til faren for komplikasjoner er over, slik at jeg ikke bruker folk sine skattepenger dersom noe slikt skulle skje igjen, sier han.

– Man er overlatt til seg selv

Bjørn Tvedt, spesialist i plastisk kirurgi, er en av en lang rekke eksperter som advarer mot å ta plastiske operasjoner i utlandet, blant annet på grunn av manglende sikkerhetsnett om noe går galt.

– Parallelt med økningen i knivturismen, så ser vi også en økning i antall komplikasjoner, også antall alvorlige komplikasjoner, sier Tvedt.

Han minner om at reiseforsikringen ikke dekker kostnader forbundet med kosmetisk kirurgi i utlandet. Norske pasienter er medlem av norsk pasientskadeerstatning, men det får heller ikke disse pasientene glede av, ifølge Tvedt.

– Oppstår det komplikasjoner i utlandet, så har man ingen rettigheter, man er overlatt helt til seg selv, sier han.

Vil få dekket

TV 2 har vært i kontakt med klinikken Esteworld, som utførte Espens operasjoner i Tyrkia, som bekrefter at Espen vil få dekket den korrigerende operasjonen. Espens kirurg, Emrah Aslan, forteller at det kan oppstå komplikasjoner opp til ett år etter en operasjon.

– Men hvis vi snakker om mer alvorlige komplikasjoner, oppstår disse som regel tre til fire dager etter operasjonen, skriver han i en epost, og legger til:

– Komplikasjoner kan oppstå etter operasjoner med implantater. Det er en risiko for alle pasienter, og ikke bare et spesielt tilfelle med Espen.

TV 2 har videre spurt om det er forsvarlig å operere når risikoen for komplikasjoner er så høy, og om de har noen kommentarer til komplikasjonene som har oppstått i etterkant. Esteworld har foreløpig ikke svart på disse henvendelsene.

TV 2 har spurt kirurgene på Rikshospitalet om å fortelle om fjerningen av Espens implantat, men de ønsker ikke å uttale seg.

