Barcelonas superstjerne Lionel Messi har uttalt seg om UEFA-sanksjonene mot Manchester City.

– Det er overraskende siden ingen trodde at noe sånt kunne skje, sier argentineren.

Det diskuteres allerede hvordan City skal ha muligheten til å hente de beste spillerne til klubben, nå som de ikke skal delta i verdens gjeveste klubbturnering.

I et intervju med Mundo Deportivo sier han at suspensjonen kan ha en alvorlig innvirkning på Citys fremtid.

– Hvis ikke City skal spille i Champions League, er det kanskje mange spillere som ser etter en utvei. Champions League er veldig attraktivt, så to år uten å spille i turneringen kan det bli tøft.

– Paris (Paris Saint-Germain) betalte en bot, eller noe slikt. Hvis City ikke skal spille Champions League, med de spillerne, den klubben og alle pengene de har brukt. Det blir rart, sier Messi.

Manchester Citys stjernespiss Sergio Kun Agüero og Lionel Messi har spilt sammen på Argentinas landslag i en årrekke. De er svært gode venner.

– Bør vi være klare for Kun (Sergio Kun Agüero) hvis han ønsker å dra? Spør journalisten.

– Hva vil du? Skal vi signere alle? Svarer Messi og ler.

City har varslet de kommer til å anke dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Dette er ikke over. Klubben mener dette er urettferdig, så vi kommer til å anke. Vi kommer ikke til å vente med det, sa Guardiola til Sky Sports etter onsdagens 2-0-seier mot West Ham.

– Hvorfor skal jeg dra? Når jeg sier at jeg elsker denne klubben, er det fordi jeg ønsker å være her. Uansett hva som skjer kommer jeg til å være her neste sesong, er den klare beskjeden fra City-sjefen.