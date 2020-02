Klokken 09.10 torsdag morgen fikk Sør-Øst politidistrikt inn flere meldinger om at en rød stasjonsvogn som kjørte i feil retning på E18 i Holmestrand.

Den kjørte i nordgående retning i sørgående felt ved Grelland.

– Altså i motgående retning, skriver politiet.

Vegtrafikksentralen er ifølge politiet varslet om hendelsen, og flere patruljer er på vei til stedet.

Klokken 09.20 skriver politiet på Twitter at de ikke har funnet bilen, og at E-18 åpnes for normal trafikk igjen.