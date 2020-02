Klokken 03.39 gikk det en automatisk brannalarm i Dombås kirke. Da brannvesenet ankom stedet, var det åpne flammer på stedet.

Ifølge politiet startet brannen ved hovedinngangen, men om den startet på utsiden eller innsiden er uklart.

– Det er jo et sjokk, du er aldri forberedt på å motta en slik melding. Det blir ikke virkelig før du står her og ser omfanget av det, sier ordfører i kommunen, Astrid Skomakerstuen Ruste, til TV 2.

Kirken fikk et nytt orgel februar 2019 i forbindelse med at kirken var 80 år. Det ble lagt inn en stor innsats i flere år for å få tak i orgelet, som er verdt omtrent fire millioner kroner.

– Det er trist

Ordføreren forteller at kirken er et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet. Det er satt krisestab i kommunen.

– Det er dette vi frykter. Man håper jo det er falsk alarm, men det var det ikke. Det er trist, sier rådsleder i Dovre kirkelige råd, Guri Ruste, til TV 2.

Dombås kirke er en korskirke i mur fra 1939. Mange hulrom i bygget skapte utfordringer i slukningsarbeidet.

Ruste sier det er store skader i kirken, men at de ikke har fått sett på skadene enda.

– Kirken betyr veldig mye i folks liv, og særlig i et lite samfunn som vårt. Det følger oss i glede og sorg gjennom livet, og er et kulturelt samlingspunkt, sier Ruste.

Frykter orgel gikk tapt

Ruste frykter at kirkens nye orgel har gått tapt. Kommunen har brukt flere år på å få nok ressurser til å kjøpe orgelet.

– Vi har gledet oss stort over orgelet. Vi hadde en stor innsamlingsaksjon, og det var viktig for oss, sier Ruste.

– Instrumentet ble innviet omtrent på dagen for et år siden. Det var et fantastisk instrument, og det ga kirken et kjempeløft. Vi jobbet i flere år for å skaffe det orgelet, fortsetter hun.

Ruste sier brannen er en kraftig påminnelse om hvor mye en kirke betyr for et lokalsamfunn.

Brann på innsiden

Brannvesenets innsatsleder Åge Tøndevoldshagen forteller at det meste av slukningsarbeidet har foregått på innsiden av kirken.

– Det var åpne flammer i deler av utsiden av kirken, som vi fikk slukket ganske raskt. Så tok vi oss inn i bygget og startet innvendig røykdykking og slukking, forteller Tøndevoldshagen.

Bygget var helt fylt med røyk, og innsatslederen sier det er store skader.

Ukjent årsak

Ifølge operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt er det for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

Hovedinngangen på kirken var låst da nødetatene ankom, og brannvesen måtte bryte seg inn i lokalet.

– Vi etterforsker samtidig som vi slukker. Brannen har sannsynligvis startet innvendig, opplyste han torsdag morgen.