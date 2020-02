Idretten ut mot Raja: Mener Kina-samarbeidet ikke er idrettsformål

Oppgavene har vært knyttet til:

Rådgivende arbeid for de som har tatt ansvar for å følge opp kinesiske utøvere.

Samlinger for involverte parter på norsk side.

Kontaktpunkt inn mot den kinesiske olympiske komité.

Antidopingsertifisering sammen med Antidoping Norge.

Bindeledd opp mot utlendingsmyndigheter.

Mottakelse av kinesiske delegasjoner i Norge

Kontakten med Kulturdepartementet.

Koordinere utarbeidelsen av de årlige handlingsplanene.

En stor del av arbeidet har gått til å administrere oppholdstillatelser for kineserne.

– Det har vist seg å være svært ressurskrevende for alle involverte parter å håndtere visum- og oppholdssøknader for kinesere som har vært omfattet av idrettsavtalen, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Idrettsforbundet.

I et brev sendt fra NIF til Justisdepartementet 20.desember 2018 foreslo derfor NIF et tidsbegrenset unntak i reglene for oppholdstillatelse for de kinesiske utøverne. Det fikk de avslag på.

– Arbeidet har blitt ganske annerledes enn vi forutså i 2017/2018, sier Kvalevåg.

I de større norske leveransene knyttet til skiidrett, har særforbundene hatt en mindre operativ rolle enn først forutsett.

Måtte kutte integreringsarbeidet

– Idrettsforbundet ble sittende med administrativt arbeid relatert til Kina-avtalen. Det er ikke det vi får spillemidler til, slik jeg ser det, sier Marcela Montserrat Fonseca Bustos. Hun satt i idrettsstyret da Kina-avtalen ble inngått, og var spesielt kritisk til bruken av spillemidler.

KRITISK: Marcela Montserrat Fonseca Bustos (t.h) satt i idrettsstyret i NIF da Kina-avtalen ble undertegnet. Foto: Ned Alley

– Vi ønsket å signalisere at dette var vi uenige i. Når pengene tas av spillemiddelfordelingen, går det på bekostning av idrettens kjerneoppgaver.

Derfor betalte også idrettsstyret tilbake 657.000 som de fikk tildelt i 2019.

Bustos forteller at Kina-prosjektet kom på et tidspunkt der NIF måtte kutte i administrasjonen.

– Vi var i en krevende situasjon, noe som hadde konsekvenser for viktige områder som paraidrett og inkluderingsarbeid. Samtidig ble vi pålagt å finansiere en administrativ stilling med tippemidler for å administrere Kina-avtalen. Vi opplevde at dette ble feil på så mange måter.

Kina skulle betale alt

Selv Gerhard Heiberg, som hadde den første kontakten mellom Norge og Kina, reagerer på at tippemidlene har blitt brukt. Kineserne gjorde det tidlig klart at de skulle betale for sine tjenester.

– Jeg var klar på at kineserne hadde akseptert at de selvfølgelig skulle betale for det de fikk hjelp med, fra Norge.

SYNES DET ER LEIT: Gerhard Heiberg sier kineserne skulle betale for arbeidet. Foto: Nesvold, Jon Olav

– Hvorfor tror du Kulturdepartementet står så hardt på at det skal tas fra tippemidler, når idretten setter seg på bakbeina?

– Det vil jeg nødig spekulere i det, men jeg har minte tanker om hvorfor.

– Ble du informert om at departementet ville bruke tippemidler på avtalen?

– Nei, det følte jeg at jeg ikke ble.

– Hva tenker du om at det har blitt brukt tippemidler?

– Jeg synes det er litt leit. Jeg hadde håpet at avtalene skulle inneholde nok midler så man ikke skulle bruke av tippemidlene.

Krever politisk gjennomgang

Trond Giske sendte torsdag i forrige uke et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) etter TV 2s avsløring om avtalen mellom Norge og Kina i april 2017 om et idrettssamarbeid.

Nå krever Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik at regjeringen legger fram dokumentasjon i Stortinget på hva som har skjedd.

– At idretten er brukt politisk, er alvorlig, sier Gjelsvik.

Sp kommer til å følge opp idrettens høringsnotat omkring bruk spillemidler til idrettsformål, når den skal behandles i Stortinget.

– Vi krever svar. Det er uhørt at regjeringen ikke tar signalene som har kommet etter TV 2s saker, sier Gjelsvik.

KREVER SVAR: Både Trond Giske (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil vite hva som har skjedd i Kina-avtalen med idretten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Bustos, som fortsatt er aktiv i idretten som baskettrener, mener det er problematisk hvordan kulturminister Raja argumentere for bruk av spillemidler.

– Vi må reflektere rundt om det er en etisk riktig bruk av midler til dette prosjektet. Selv om det ikke er forbudt, er det ikke nødvendigvis riktig. Det er et politisk valg, og det kunne være interessant å utfordre statsråden om denne bruken er regjeringens, og spesielt Venstres, idrettspolitikk.