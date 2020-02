Intetanende satt de og koste seg med vannpipe da noen plutselig begynte å skyte mot dem. Ni personer mistet livet i angrepene mot to kafeer byen Hanau i Tyskland sent i går kveld.

Angrep mot myke mål

Flere er alvorlig skadd og tallet på omkomne kan derfor øke. Gjerningspersonen er i tyske medier identifisert som en høyreekstremist.

Den mistenkte mannen ble funnet død i sin egen leilighet kort tid senere. Han skal ha etterlatt seg en video og et manifest eller brev. I forrige uke publiserte han en annen video på Youtube. Jeg så den i morgentimene. Mildt sagt skremmende.

Terroren skjer bare noen dager etter at tysk politi avslørte en høyreekstrem celle på 12 personer. De planla massakrer mot moskeer og en av de pågrepne jobbet i politiet. Antall terrorhandlinger utført av høyreekstreme i Vesten ble faktisk mer enn doblet fra 2018 til 2019. Det som skjedde i Hanau er akkurat det vestlige sikkerhetstjenester har advart mot de siste årene. Angrep mot myke mål med skytevåpen hvor store menneskemengder er samlet.

Negativ utvikling i Norge

I Norge har vi blodig erfaring med dette. Den 22. juli 2011 ble 77 liv revet bort av en høyreekstremist. Og i oktober i fjor forsøkte en annen å ta livet av flest mulig mennesker i en moske i Bærum. Han ble overmannet og lagt i bakken.

Utviklingen i Norge er negativ, ifølge den nye trusselvurderingen til Politiets sikkerhetstjeneste. De mener at antall nordmenn som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner har økt. Etter massakren i Tyskland er det bare å følge med på kommentarfeltene her hjemme. Da skjønner man hvorfor PST er like bekymret for høyreekstreme som ekstreme islamister.

Vestlige sikkerhetstjenester har for alvor satt denne trusselen på dagsorden etter det som skjedde på New Zealand for ett år siden. Da ble 50 muslimer drept etter at en ekstremist gikk inn i to moskeer og begynte å skyte. Han sendte terroren til og med live på nett. Ekstremister over hele verden har hyllet massemorderen fra New Zealand. Også i Norge.

Ifølge PST har høyreekstremismen blitt mer grenseoverskridende når det gjelder nettverk og ideologi. Derfor vil det som skjedde i Tyskland kunne ha en inspirerende effekt. Spesielt hvis terroristens video eller brev spres til målgruppa, nemlig andre likesinnede. Et budskap der han forsøker å legitimere ugjerningen. Og kanskje også oppfordrer andre til å gjøre det samme. Vi får se hva tysk politi vil si om innholdet de neste timene og dagene.