Steven Spielbergs datter går til pornobransjen

Det er i et intervju med den amerikanske utgaven av tabloiden The Sun at Mikaela Spielberg (23) forteller at hun har spilt inn og produsert en pornofilm med seg selv i hovedrollen.

I intervjuet forteller hun at hun nå ønsker å bli en sertifisert sexarbeider og stripper.

– Min kropp, mitt liv, min inntekt, mitt valg, skal hun ifølge nettstedet ha skrevet på sin lukkede Instagram-profil.

Mikaela Spielberg ble adoptert av den berømte filmregissøren Steven Spielberg (73) og kona Kate Capshaw (66) da hun var baby. Til sammen har paret syv barn.

«Fascinerte, men ikke opprørte»

Steven Spielberg er en av tidenes mest suksessrike filmregissører, og står bak filmer som «Haisommer, «E.T», «Nærkontakt av tredje grad», «Schindlers Liste» og «Redd menig Ryan».

Mikaela har det hun kaller «solofilmer» på sin merittliste. Filmene har hun lagt ut på pornonettstedet PornHub.

Hun påstår at foreldrene anerkjenner hennes karrierevalg, og hevder at de ble «fascinerte, men ikke opprørte» da hun fortalte dem det i telefonen.

– Jeg gjør ikke dette for å såre noen eller være ondsinnet. Jeg gjør det fordi jeg vil hylle kroppen min på en lukrativ måte, sier hun.

VIL VISE ALT: Mikaela Spielberg sier at hun satser alt på å bli sertifisert sexarbeider. Foto: Mikaela Spielberg/Instagram

I intervjuet beskriver hun seg selv som et «seksuelt vesen» som gjerne vil «kapitalisere kroppen min».

– Dette er et positivt, myndiggjørende valg. Jeg skjønte at det ikke er noen skam å være fascinert av denne bransjen, og jeg vil gjøre noe som er trygt, tilregnelig og samtykkende, sier hun.

Slettet solovideoer

Mikaela Spielberg forteller at hun har slettet «solovideoene» hun la ut på pornonettstedet, ettersom at hun ønsker å bli godkjent som sertifisert sexarbeider i delstaten Tennessee før hun deler pornografisk materiale.

Hun er kjæreste med dartspilleren Chuck Pancow (47), og hun forteller at hun ikke kommer til å ha sex med andre enn seg selv foran kameraet.

– Jeg tror jeg ville gjort en god fetisjjobb, sier hun og ler.

Hun sier at kjæresten støtter henne nå – men at det tok sin tid.

– Chuck er utrolig støttende, men det tok ham litt tid å komme dit. Han visste ikke hvordan vennene og bekjente ville reagere. Frem til nå har det ikke blitt tatt så godt imot, men det var forventet, sier hun.

Gjorde faren rasende

I 2010 var det «Matrix»-stjernen Laurence Fishburnes (58) den gang 19 år gamle datter Montana som skapte overskrifter verden over da hun annonserte at hun hadde spilt inn en pornofilm.