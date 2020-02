I strupen på Bloomberg

Kamp

Flere ganger barket Klobuchar og Buttigieg sammen. Disse debattene har blitt langt mer spennende å se på enn for bare noen uker tilbake. Færre kandidater. Høyere temperatur. Hvem har den beste helseplanen, og hvem kan knuse Donald Trump? Hvem er for gammel til å bli president. De bør tross alt satse på holde seg i brukbar form de neste ni årene.

Den selverklærte sosialisten Bernie Sanders ligger best an så langt. Selvtilliten etter de to første triumferende nominasjonsrundene i Iowa og New Hampshire er synlig. Han vil bli president for å redde amerikanerne og menneskeheten fra undergang. Sanders er tydelig på at det er bare er en måte å slå republikanerne og Trump på i november. Demokratenes velgere må lokkes til urnene. Alle sammen. Alternativet kan bli fire nye år med Donald Trump i Det hvite hus.

Valgkaos?

Buttigieg advarer mot at partiets to mest splittende kandidater, Bloomberg og Sanders, får velgernes tillitt. Han peker på seg selv som den moderate kandidaten som kan samle partiet.

Lørdag går demokratenes velgere til valglokalene her i Nevada for å stemme frem sine favoritter. Avstemmingen foregår forholdsvis likt som i Iowa. Det som plager partiets valgansvarlige mest, er at Nevada bruker samme app som Iowa. Du vet den som kollapset, slik at resultatet lot vente på seg.