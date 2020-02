Sykdommen heter kardiomyopatisyndrom (CMS), og den oppstår gjerne når laksen blir utsatt for stress og etter ulike metoder for avlusing, skriver Bergens Tidende.

Det finnes på nåværende tidspunkt verken en vaksine eller en offentlig bekjempelsesplan mot sykdommen.

– Det spesielle med viruset som forårsaker sykdommen, er at det så langt ikke har vært mulig å dyrke det. Det er et hinder for å utvikle vaksine. Det vil ta lang tid å utvikle en vaksine som virker, sier fiskehelseansvarlig Ingunn Sommerset ved Veterinærinstituttet til avisa.

Sykdommen medfører ofte betydelige økonomiske tap for oppdretterne, fordi den ofte rammer stor og slaktemoden fisk. I Vestland fylke ble det i fjor registrert virussmitte i 35 oppdrettsanlegg – opp fra 28 i 2018 og 24 i 2017.

Veterinærinstituttet tror imidlertid det reelle tallet er mer enn dobbelt så høyt, fordi sykdommen ikke er rapporteringspliktig. Dermed påviser også private laboratorier virussmitte hos fisk, i tillegg til Veterinærinstituttet.

(©NTB)