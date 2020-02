Flere mennesker er blitt skutt til livs i den vesttyske byen Hanau, sier en talsmann for politiet. Det er en talsperson for politiet som bekrefter skytingene og at det er flere personer som er drept.

Tysklands største avis, Bild melder at de har opplysninger om at minst åtte personer er døde. Det er også bekreftet at fem personer er alvorlig skadd, skriver avisen.

De skriver også at det skal ha blitt skutt mot en såkalt «Hookah-bar», eller vannpipebar.

Ifølge nyhetsbyåret RT skal det ha vært skyting fra bil og inn på totalt to utesteder.

Skyteepisoden fant sted i sentrum av byen Hanau som ligger i delstaten Hessen. Byen har omlag 100.000 innbyggere.

På sosiale medier har det blitt postet flere videoer av politioppbudet på stedet. I en av videoene ser man flere ambulanser og politibiler som har stanset utenfor det som skal være utestedene.