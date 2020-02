Under Tour de France i 2011 ble tolv år gamle Andreas fanget opp av TV 2s kamera mens han jaktet på autografen til Thor Hushovd. Han var på sommerferie med familien i Frankrike og var til stede i Les Essarts da Garmin-Cervelo vant lagtempoen og Hushovd kunne ikle seg den gule trøyen.

– Dette var før jeg hadde fattet den helt store interessen for sykkel. Men jeg husker at det var utrolig stort at han kom bort til oss. Vi hadde ventet lenge etter premieseremonien og sto der og viftet med norske flagg i et håp om at han skulle se oss, forteller Leknessund om sitt første møte med sykkelsirkuset.

– Oi! Oi! Oi!

Nå er det gått ni år siden opplevelsen på den franske vestkysten. Inspirert av blant annet møtet med Hushovd begynte Leknessund å sykle den påfølgende vinteren.

I dag blir han omtalt som et av tidenes største norske sykkeltalenter. Og når TV 2 møter ham foran proffdebuten til hans lag, Uno-X Development Team, i Algarve rundt, har vi en liten overraskelse på lur. Via FaceTime vil nemlig Hushovd ønske Leknessund lykke til i Portugal.

– Oi! Oi! Oi! Dette er stort for en liten gutt fra Tromsø, sier han og ler når vi rekker ham telefonen og han ser hvem som er på tråden.

Det blir en hyggelig prat mellom to som deler den samme lidenskapen.

– Hva tror du jeg kan få til her?, spør Leknessund.

– Du må bare ta det steg for steg, og skynde deg langsomt. Du er ung, men samtidig må du ta mulighetene hvis de skulle dukke opp, svarer Hushovd.

–Det er det samme jeg tenker. Jeg skal bruke dette rittet til å se hvordan nivået er, og så skal jeg gripe muligheten hvis den byr seg, sier Leknessund.

Hushovd på autografjakt

På den første etappen av Algarve rundt, som endte i en massespurt, kom han inn med hovedfeltet, men viste underveis at han var på hugget. Foran torsdagens etappe, som avsluttes med en klatring opp til Alto de Foia, har han imidlertid et ønske om å gi det et forsøk.

– Det blir utrolig spennende å følge deg, Andreas. Det er på tide at Norge får frem en skikkelig allrounder; en klatrer som også er god på tempo. Forutsetningene ligger der, men vi skal ikke legge for mye press på deg, sier Hushovd.

De to har møttes før, senest under Arctic Race sist sommer. Da fortalte Leknessund om opplevelsen fra den franske vestkysten i 2011.

– Det var en stor dag som endte i gul trøya. Det var kult at det skjedde den dagen. Jeg har sett én Tour de France-etappe, og det var den, forteller Leknessund til Hushovd.

– Hehe! Det er vittig. Nå gir jeg deg et par år, så er det jeg som står der og skal ha autografen din, svarer den norske sykkellegenden.

Hvordan det går for Andreas Leknessund mot typer som Geraint Thomas, Vincenzo Nibali, Remco Evenepoel på den andre etappen av Algarve Rundt ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo torsdag fra kl. 1630.