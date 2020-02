Etter onsdagens seier over West Ham uttalte Pep Guardiola seg for første gang om utestengelsen fra Champions League.

– Dette er ikke over. Klubben mener dette er urettferdig, så vi kommer til å anke. Vi kommer ikke til å vente med det, sier Guardiola til Sky Sports.

– Alt vi kan gjøre er på banen og gjøre det samme vi har gjort de siste fire årene, og fokusere på det til slutten av sesongen. Jeg stoler hundre prosent på klubben min og hva de har gjort. De har forklart meg alt, fortsetter City-manageren og understreker:

– Vi er optimistiske til at sannheten vil komme for en dag og at vi spiller i Champions League neste sesong.

– Kommer til å bli her uansett

Spekulasjonene om at dette er Guardiolas siste sesong i Manchester-klubben ble ikke mindre etter UEFAs utestengelse. Onsdag slo han hardt tilbake mot ryktene.

– Hvis de ikke sparker meg, vil jeg være her hundre prosent mer enn noen gang. Først og fremst fordi jeg ønsker å bli. Det er noe spesielt, og betyr mer enn kontrakten jeg har. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, jeg ønsker å bli og hjelpe klubben å holde dette nivået så lenge som mulig, sier spanjolen.

Guardiola ble også spurt om han ville bli selv om klubben ble tvunget til å spille i League Two.

– Hvorfor skal jeg dra? Når jeg sier at jeg elsker denne klubben, er det fordi jeg ønsker å være her. Uansett hva som skjer kommer jeg til å være her neste sesong, er den klare beskjeden fra City-sjefen.

– Vi viste hva vi står for

Kevin De Bruyne storspilte i 2-0-seieren over West Ham onsdag. Han mener spillerne snakket med beina.

– Vi var på ferie da det ble offentliggjort og vi kom tilbake for å spille fotball. Det er sånn situasjonen er. Vi kom tilbake fra ferie og trente som normalt. For oss er ingenting endret, sier De Bruyne til Sky Sports.

– Laget viste hva vi står for, så jeg vet ikke hva mer vi kan gjøre som spillere. Vi spiller fotball. Hva som skjer vil tiden vise. Klubben holder på med sitt og vi har alle full tillit til dem. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si, legger belgieren til.