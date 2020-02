Facebook-gruppe har fått 200.000 medlemmer på under to uker: – Jeg vil vekke Ola Nordmann

Og medlemstallet fortsetter å stige. Mannen som opprettet gruppen, Knut Amundsen, fortalte til TV 2 rundt klokken 21 onsdag kveld at gruppen hadde over 123.000 medlemmer. Samtidig stod over 80.000 i kø for å bli medlem.

– Selvsagt er jeg overrasket. Da vi passerte 1000 medlemmer var jeg overrasket, sier Amundsen, som beskriver seg selv som en helt vanlig pensjonist fra Bergen.

I beskrivelsen til den stadig voksende Facebook-gruppen står det at gruppen er upolitisk og «jobber for en felles sak – en slutt på klimahysteriet».

– Da smalt det for meg

Ideen til «Folkeopprøret mot klimahysteriet» kom etter at regjeringen 7. februar sa at de ville skjerpe Norges klimamål for 2030 med minst 50 prosent.

– Da smalt det for meg, og jeg sier at nå må det være nok. Norge er bare en prikk på kartet, men vi kutter og kutter i klimagassene. Ola og Kari Nordmann betaler skjorta i klima, sier Amundsen, som er lei av at folk tror det er klimakrise.

– Klimaforandringer har det vært i millioner av år.

Vil demonstrere framfor Stortinget

Samme kveld som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn presenterte de nye klimamålene til regjeringen, opprettet Amundsen Facebook-gruppen. I ettertid har han fått mange henvendelser fra personer landet rundt. Amundsen forteller at folk ringer han og ønsker å donere penger til gruppen.

Det neste pensjonisten planlegger å gjøre er å danne en organisasjon.

– Vi skal gjøre det skikkelig, med egen bankkonto og eget styre.

Amundsen er klar på at organisasjonen ikke skal være eller bli politisk, men forteller til TV 2 at han vil forsøke å lage en demonstrasjon utenfor Stortinget.

– Jeg vil vekke Ola Nordmann. Folk sover og ingen protesterer. Heller ikke politikerne. Det er få politikere jeg har tillit til lengre, og Rotevatn er ikke en av de.

– Faktum er at flere tror på klimaendringer

Statssekretær i klima- og miljøderpartementet, Mathias Fischer, tar ikke så tungt på Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Han sier til TV 2 at han forholder seg til det faktum at stadig flere folk tror på menneskeskapte klimaendringer.

– Men kanskje vi kan gjøre en enda bedre jobb i å formidle de positive effektene som kommer av de klimatiltakene vi gjør, sier Fischer.

Ny gruppe opprettet: – et motsvar

Onsdag formiddag ble det opprettet en ny gruppe på Facebook – «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet». I beskrivelsen til gruppa står det «Fordi det er spennende å se om det er Folkeopprøret mot klimahysteriet eller Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet som får flest medlemmer?». Rundt klokken 23 onsdag kveld har gruppa nesten 20.000 medlemmer.