I området ved Menstad ungdomsskole i Skien, måtte politiet rykket ut etter meldinger om overstadig berusede ungdommer.

– Det kan ha vært en fest i nærheten og at de har gått ut, sier oppdragsleder for politiet i Telemark, Heidi Scisly, til TV 2.

Overstadig full

Politiet fikk inn to forskjellige meldinger om ungdommer i området.

– Først kom det en melding om et par ungdommer, der en jente var overstadig full, sier Scisly.

Jenta, som er født i 2005, ble fraktet til sykehus for kontroll. Politiet har fått kontakt med en forelder, og barnevernet er varslet.

– Veldig bekymret

Den andre meldingen dreide seg om fire gutter, hvor også en av dem var veldig beruset.

– Det var en mann som ringte inn og var bekymret for en gutt. Den gutten har vi lett etter uten å finne. Vi har kjørt mye rundt i området i håp om å finne gutten, som vi var ordentlig bekymret for, sier hun.

Politiet fant ingen av guttene.

#Telemark #Menstad Ungdomskole mottatt melding om flere berusende ungdommer. Politiet har tatt hånd om en ung jente. Politiet ber foreldre om å hente sine barn som kan oppholde seg på dette området. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) February 19, 2020

Informerer skolen

Scisly understreker at det har vært enda flere ungdommer i området, og at politiet varsler rektor på skolen om dette.

– Det er vinterferie og det er unge mennesker, så det er viktig at foreldre passer på og sjekker barna sine når de kommer hjem, sier hun.

Scisly legger til at politiet er klar for slike hendelser når det er skolefri, som i vinterferien, og at det ikke har vært mer å gjøre enn normalt.

– Når det ikke er skole, er det litt lettere å slippe opp. Men når folk er under 18 år, må man vite hvor barna er og følge litt ekstra med, sier hun.