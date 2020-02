Tottenham i trøbbel etter å ha blitt utspilt av Leipzig

Tottenham-RB Leipzig 0-1

Forrige sesongs Mesterliga-finalist kan være på vei ut i åttedelsfinalen etter å ha tapt 0-1 hjemme mot et svært imponerende RB Leipzig.

Tyskerne var det førende laget stort sett hele kampen og vil nok være skuffet over at de ikke omsatte en rekke gigantsjanser til flere mål.

Nå har José Mourinho en stor jobb foran seg før returoppgjøret i Tyskland. Portugiseren kan imidlertid finne trøst i at Tottenham hadde det samme utgangspunktet før semifinalen mot Ajax i Amsterdam i fjor. Det endte som kjent med en mirakuløs seier på overtid og finalebillett.

– Det er helt sprøtt. Leipzig gikk ut i hundre. Lloris er for viktig for Tottenham nå. De ble jo overkjørt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Ber Mourinho skjerpe seg

Før kampen gikk José Mourinho ut på pressekonferansen og meldte at Tottenham nå så vidt klamret seg til balkongen over en avgrunn, etter at det ble kjent at Heung-min Son kommer til å miste mange kamper på grunn av et brudd i albuen. Fra før av er stjernespiss Harry Kane ute i flere måneder.

Stamsø-Møller er lite imponert over Mourinhos inngang til kampen og uttalelsene i forkant.

– Det virker som om Mourinho nå, for alt det er verdt, forsøker å gjøre Tottenham til underdogs. Selvfølgelig, de er jo det, men når han prater før kampen om at de er i så alvorlig trøbbel. Det er jo ikke tilfellet. Tunge skader, ja, men dette er Leipzig, ikke Bayern eller Real Madrid eller Liverpool.

– Det må være mulig å gjøre noe mer enn dette og slutte med de dommedagsprofetiene før kampen har startet.

Mourinho: – Jeg har ingen

Men Mourinho mener på sin side at han er bundet på hender og føtter. Han peker på benken til Leipzig og trekker blant annet frem at tyskerne kunne kaste innpå den danske spissen Yussuf Poulsen i andreomgang.

– Jeg har ingen, var Mourinhos krystallklare melding etter kampen.

– Bare for å gi dere en idé: Jeg satte innpå Erik Lamela. Vet du hvor mange treningsøkter han hadde med laget før kampen? Null. Det er laget jeg har å råde over. Ikke fortell meg at jeg burde startet med Lamela eller Tanguy Ndombélé, for det kunne jeg ikke.

– Vi fant en vei å spille uten Harry Kane, og fikk resultater, men da Heung-min Son ble skadet endret alt seg, sa Mourinho i et intervju vist på Viasport, og fulgte opp på pressekonferansen med dette utsagnet: