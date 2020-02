Manchester City - West Ham 2-0 (1-0)

Se De Bruyne sette inn 2-0 i vinduet øverst!

Kevin De Bruyne ble banens gigant da Manchester City tok en komfortabel seier over West Ham i den utsatte Premier League-kampen onsdag kveld.

Først vartet belgieren opp med assist på Citys 1-0-scoring før han selv satte inn matchvinnerscoringen i det 62. minutt.

– Det var greit. Vi var litt rustne etter tre uker uten fotball, men vi spilte en god kamp, sier De Bruyne til Sky Sports.



Dette var Manchester City sin første kamp etter det ble klart at UEFA utestenger dem fra Champions League de kommende to sesongene.

– Det er selvfølgelig det spillerne har hatt lyst til siden fredag å få en fotballkamp. Slippe at alle snakker om neste sesong, kanskje, kanskje ikke utenfor Champions League. De viser i hvert fall at de er et klasselag og at De Bruyne fortsatt kanskje er den beste midtbanespilleren i verden, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Jakter rekord

City gikk rett i strupen på West Ham og kom til sjanse på sjanse. Etter halvtimen spilt satt ballen i nettet da Rodri headet inn 1-0 etter hjørnespark fra De Bruyne.

– Det kunne vært to-tre mål til City på de første 15 minuttene, mener TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Dette var De Bruynes 16. assist hittil denne sesongen. Rekorden holder Thierry Henry med sine 20 assists i 2002/2003-sesongen.

– Nå blir det antakelig rekord. Vi må nesten bare anta at han kommer til å klare fem, for han må jo ha rekorden alene også, mener Stamsø-Møller.

– Det er dette her VAR må ta

Scoringen smakte nok ekstra godt for City som ropte på straffe bare minutter tidligere da Sergio Agüero ble holdt av West Hams Angelo Ogbonna i feltet.

Holdingen gjorde at City-angriperen ikke fikk avsluttet.

– Klar straffe. Det er dette her VAR må ta. Jeg blir så irritert på sånn trøye-holding. VAR kan fikse noen ting i fotballen. De kan fikse trøye-holding, og sånn holding som dette som dommeren åpenbart ikke ser, men de gjør det ikke, sier en oppgitt Stamsø-Møller.

– Jeg forstår ikke hvorfor ikke VAR griper inn her, legger Morley til.