Jemens utenriksminister: –Vil gjøre alt i min makt for å løse Martine-saken

Søndag 16. mars i 2008 ble Martine Vik Magnussen funnet voldtatt og drept død i London. Dagen før rømte millardærsønnen Farouk Abdulhak fra Storbritannia til Jemen.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak var den siste som ble sett sammen med 23-åringen, og ble kort tid etter drapet etterlyst av britisk politi. Han flyktet rett etter drapet til hjemlandet Jemen, der han siden har levd beskyttet av sin styrtrike far.

Verken Norge eller Storbritannia har noe utleveringsavtale med Jemen, og Abdulhak har dermed aldri blitt stilt for retten.

Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide er for tiden på rundtur i Midtøsten. Onsdag var hun i samtaler med Jemens utenriksminister i Saudi-Arabia hvor Martine-saken ble diskutert.

Jemens utenriksminister: – Gjør alt jeg kan

Jemes utenriksminister, Mohammad Al-Hadrami, sier krigen i Jemen gjør det vanskelig, men at han personlig vil hjelpe til for å løse saken.

– Vi har flere tusen mennesker som dør i Jemen, så et liv som mistes er alltid et for mye. Slik er det med denne saken også, uansett hvor i verden det er. Vi vil gjøre vårt beste og personlig skal jeg gjøre alt jeg kan for å få en slutt på denne saken. Det er vanskelig sak, og mitt budskap til familien er at vi følger saken og gjør alt vi kan. Vi skal gjøre alt for å få han utlevert, sier Al-Hadrami til TV 2.

Utenriksministeren forteller overfor TV 2 at de er forståelsefulle, og at de jobber med britiske og lokale myndigheter for å løse saken.

– Jemen er i en borgerkrig og det er ikke enkelt å få ting gjort, men vi lover å gjøre alt vi kan for å hjelpe slik at denne saken løses, sier han videre.

Faren: – Forsiktig med å glede meg over samtalene

Det er 12 år siden Odd Petter Magnussen så datteren for siste gang. Samme dag som samtalene pågikk mellom Norge og Jemen var han på graven til datteren sin.

– Jeg synes det er tungt å være her, og jeg tror ikke Martine ville ønsket at jeg skulle ha det sånn som jeg har det når jeg er på graven hennes. Det er selve manifestasjonen på denne dype tragedien som jeg forbinder med å være her, forteller Magnussen til TV 2.

HÅPEFULL: Selv om det er 12 år siden datteren døde håper Odd Petter Magnussen at saken blir løst. Foto: TV 2

Magnussen håper at at saken skal få en løsning, men er forsiktig med å glede seg over dagens samtaler.

– Det er alltid veldig bra at man tar opp dette å høyeste politiske og diplomatiske nivå, men det har man gjort gjennom hele Martine-sakens forløp. Det har ikke betydd at man har gjort noe konkret i denne saken som vi har etterlyst i snart 12 år, sier Magnussen.