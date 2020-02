Dette er detaljene som har gjort Haaland til en av verdens beste spisser

– Når Erling Braut Haaland legger seg, så ligger ikke han på mobilen og er på Snapchat, Instagram og Tinder, da er han i flymodus, både med kroppen og mobilen. Det er en liten del av grunnen til at han nå er verdens heteste spiss.

– Dette er ikke spillere som går på puben

Jesper Mathisen mener Norges nye gylne generasjon skiller seg ut på flere vis.

– Det er veldig små marginer som avgjør hvis du skal slå gjennom på det øverste nivået. Og hvis en spiller kan bli et par prosent bedre, så kan det være forskjellen på suksess og fiasko. Det har alle disse ungguttene tatt innover seg. Dette er ikke spillere som går på puben. De er hele tiden på søken. Det er et tegn på at vi har kommet på et nivå som er skyhøyt, også på seriøsitet.

– Selvfølgelig også fordi de har kommet seg såpass langt allerede, og har klubber og midler til å ta i bruk hva de vil. Det slår deg når man møter disse gutta at de er veldig reflekterte, høflige. Det er ingenting blærete over dem. Det er veldig fine gutter. De er alle opptatt av å utvikle seg videre.

Hyller «egoisten» Braut Haaland

Nettopp den iboende sulten på å bli bedre er noe Stefan Johansen også trekker frem når han skal beskrive Erling Braut Haaland.

– Teknologien kan aldri erstatte den sulten og pashion man selv har. Man ser hvor mye det betyr for ham å score mål. Den sulten han har i hver kamp.

ÅRGANGSVIN OG NY VIN: Landslagskaptein Stefan Johansen nyter å spille på landslaget sammen med de norske ungguttene. Foto: Terje Pedersen

Fulham-spilleren mener Dortmund-spissen kan være egoistisk, og mener det er helt avgjørende for å lykkes på et nivå som Bundesliga og Mesterligaen.

– Det var vel et par-tre ganger i førsteomgang mot PSG hvor han burde blitt spilt gjennom og kunne fått flere mål, og han blir irritert. Det er godt å se. Selv om en man er 19 år så må man tørre å stille krav. Og det er kanskje sånn man kommer seg opp og frem i utlandet, man må tenke litt mer på seg selv enn bare være en lagspiller. Man ha en liten egoist i seg, og det synes jeg han har, i tillegg til at han jobber knallhardt for laget.

26. mars tar Norge imot Serbia på Ullevaal. Der står Norges EM-skjebne på spill. Landslagskapteinen fryder seg over Braut Haaland og resten av ungguttenes inntreden i laget og gleder seg til kamp.

– Det er ekstremt gøy å være en del av landslaget nå, sier Johansen.