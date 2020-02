– Den pågående og åpne delingen av informasjon om virusutbruddet er truet av rykter om opphavet, skriver forskerne i tidsskriftet The Lanclet.

Rykter og teorier

Den siste tiden har det oppstått rykter både på internett, blant opinionsledere og politikere om at viruset ikke stammer fra ville dyr. De 27 forskerne peker på at det er tydelige beviser fra flere internasjonale medisinskfaglige institusjoner om at sykdommen oppstod i villmarken, i likhet med mange tidligere utbrudd.

Den republikanske senatoren fra delstaten Arkansas, Tom Cotton, sa i et intervju med Fox News i helgen at viruset kan stamme fra et kinesisk laboratorium. På Twitter skriver Cotton at viruset mest sannsynlig har et naturlig opphav, men at det ikke kan utelukkes at sykdommen kommer fra et laboratorium og er spredt enten ved et uhell eller med vilje. Lignende teorier er også spredt i anonyme internettforum.

– Sammen på frontlinjen

I oppropet i The Lancet skriver de 27 forskerne at de står sammen med sine kolleger i Kina, og vil kjempe for at informasjon om viruset deles åpent i fagmiljøer verden over. Vi står sammen med være kolleger på frontlinjen, avsluttes innlegget.

Rundt 2.000 mennesker har mistet livet som følge av koronaviruset COVID-19. Over 74.000 er smittet og viruset har spredt seg til rundt 30 land utenfor Kina.

– Konspirasjonsteoriene gjør ingenting annet enn å skape frykt, rykter og skade den globale kampen mot viruset, skriver forskerne i oppropet.

Farligst for eldre

Det nye koronaviruset covid-19 er farligst for eldre og syke, bekrefter den største studien av sykdommen så langt. Ingen barn under ni år skal ha mistet livet.

Den kinesiske studien er basert på 44.672 bekreftede og over 27.000 antatte tilfeller av sykdommen.

Samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent. Men viruset ser ikke ut til å utgjøre noen stor fare for yngre mennesker.

Ingen barn under ni år skal ha mistet livet, ifølge BBC. Og for personer mellom 10 og 39 år er dødsraten bare på 0,2 prosent.

Den nye studien er utført av et smittevernsenter underlagt Kinas nasjonale helsekommisjon og publisert i tidsskriftet Chinese Journal of Epidemiology.



Sykehusdirektør døde

En av legene som har mistet livet, er Liu Zhiming, direktør ved Wuchang-sykehuset i Wuhan.

Den kinesiske avisen Folkets dagblad meldte mandag at sykehusdirektøren var død. Det skjedde via en Twitter-melding som raskt ble fjernet, men tirsdag kom den offisielle bekreftelsen.

Også legen som først meldte fra om covid-19-viruset, Li Wenliang, har dødd av sykdommen.

Antall døde som følge av epidemien i Kina steg tirsdag til 1.868. Det er registret 1.886 nye smittetilfeller i landet – den minste økningen så langt i februar.