For under en uke siden ble Ivar Koteng gjenvalgt som styreleder i Rosenborg etter en valgthriller på årsmøtet.

Samtidig som han har vært styreleder i RBK har 60-åringen også vært styreleder i Norsk Toppfotball (NTF), interesseorganisasjon som består av klubbene som spiller i Eliteserien og Obosligaen.

Men etter to år er det slutt.

Valgkomiteen har nemlig bestemt seg for å vrake Koteng til jobben. Det bekrefter hovedpersonen selv overfor TV 2.

– Det er helt greit. Det var ikke så viktig, men jeg var villig til å fortsette. Det ville ikke valgkomiteen.

NY MANN: Valgkomiteen i Norsk Toppfotball ønsker at Cato Haug, styreleder i Sarpsborg 08, skal overta vervet som leder i NTF for Ivar Koteng. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

De siste årene har Rosenborg hatt begge toppvervene i norsk fotball med Terje Svendsen som fotballpresident og Ivar Koteng som styreleder i NTF.

Overfor VG bekrefter Sarpsborg 08-styreleder Cato Haug at han er innstilt som ny styreleder i Norsk Toppfotball.

– Ja, det er sendt ut til klubbene i dag. Valgkomiten har innstilt meg som leder, sier Haug til VG.

Valget er 6. mars.

Vet ikke hvorfor han må gå

For to år siden ønsket valgkomiteen opprinnelig å innstille daværende Molde-direktør Øystein Neerland som styreleder i Norsk Toppfotball. Det takket Neerland nei til. Han fryktet at jobben ville gå utover Molde. Da gikk i stedet vervet til Ivar Koteng.

Koteng mener det har vært helt uproblematisk å sjonglere de to jobbene.

– Det har ikke vært noe problem å sjonglere de to. Vi har vært et styre med stor enighet.

– Hvorfor får du ikke fortsette?

– Det er mange klubber i Norge. Og det er mange som vil ha en rolle. Det er helt greit, sier Koteng til TV 2.

Koteng forteller at han ikke helt vet hvorfor han ikke får fortsette og at det er leder i valgkomiteen, Erik Espeseth i Vålerenga, som må svare på det spørsmålet.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Espeseth.