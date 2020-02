Se spurten i vinduet øverst!

Alexander Kristoff for UAE og det norske profflaget Uno-X var i aksjon onsdag. Det utgjorde åtte nordmenn.

Den første etappen av Algarve rundt gikk fra Portimão til Lagos, med en lengde på 195,6 kilometer.

Rytterne kjørte samlet helt fram til stigningen da det var 21 kilometer igjen. Da stakk noen ryttere ifra og feltet sprakk. Det holdt i rundt én kilometer før feltet var samlet igjen.

Laget til Uno-X lå godt posisjonert blant de 40 fremste i feltet ved elleve kilometer. Også Kristoff lå godt posisjonert.

– Vi har kommet godt igjennom, var beskjeden fra sportslig leder i Uno-X, Kurt Asle Arvesen, da det gjenstod sju kilometer.

Nederlandsk-seier

Som i fjor vant Fabio Jakobsen rittets første etappe. Kristoff var med på oppløpet, men det nådde ikke helt opp. Han ble nummer fire.

– I og med at jeg bakfra og ingen som startet for meg ble det veldig mye vind på oppløpet der. Det var ikke optimalt. Jeg følte ikke jeg kom i skikkelig posisjon i dag, så jeg var egentlig ikke med og kjempet. Det var litt langt frem, dessverre, sier Kristoff til TV 2.

– Jeg følte meg ikke helt topp, følte jeg manglet et eller annet på godfølelsen inn mot mål i dag, men det kan være fordi det var en lett dag, generelt, forklarer han.

Etappevinneren var godt fornøyd.

– Jeg liker avslutningen her i Lagos. Det går rett frem, er mye plass og da kan man vinne. Jeg er bare glad for at jeg klarte å vinne her, sier Jakobsen.

Uno-X: – Dette her lover bra

Daniel Hoelgaard lå langt fremme mot spurten og var godt fornøyd med hvordan laget klarte seg på rittets første etappe.

– Planen var faktisk å ta hjulet til Alex (Kristoff), for vi vet at selv om han har dårlig posisjon så er han en som går ut i vinden, og klarer å redde seg inn igjen. Så havnet jeg på hjulet hans mot slutten, men vi lå og stanget litt i motvinden. Da spurten åpnet var det ikke så mye å gi, sier Hoelgaard til TV 2.

– Jeg tror det må være en godkjent start på sesongen. Jeg tror det ble topp ti, så guttene jobbet utrolig bra. Det var første løpet vi kjørte sammen, så dette her lover bra, understreker han.

Lagkamerat Andreas Leknessund er enig.

– Vi må være med, vise at vi er her og vise frem trøyen, og være med på det som skjer. Det synes jeg vil klarer ganske bra, sier Uno-X-rytteren.

Algarve rundt avsluttes 23. februar. Du kan se alle de resterende fire etappene på TV 2 Sumo.