Martin Fourcade trodde han hadde skutt bort gullet på siste skyting på normaldistansen, og reagerte med sinne da han passerte målstreken.

Johannes Thingnes Bø bommet to ganger og tok sølvmedaljen på normaldistansen i skiskytter-VM onsdag. Martin Fourcade sikret seg karrierens 12. VM-gull.

Men da Fourcade passerte målstreken slo han rundt med staven og var tydelig sint og oppgitt. Årsaken var enkel: Franskmannen bommet én gang på siste skyting, og var sikker på at Johannes Thingnes Bø ville snyte ham for gullmedaljen.

– Grunnen til at jeg reagerte med sinne da jeg passerte mållinjen var på grunn av ham, sier Martin Fourcade på pressekonferansen etter rennet – og peker bort på Johannes Thingnes Bø.

– Jeg var sint på meg selv på grunn av den siste skytingen. Men heldigvis i dag så tok ikke Thingnes Bø sjansen. Jeg er veldig stolt over at jeg nå er tilbake som verdensmester, slår gullvinneren fast.

– Flaks for ham

Thingnes Bø har full forståelse for at Fourcade var sint da han passerte målstreken.

– Jeg skjønner ham godt. Han trodde nok at jeg ville benytte meg av sjansen jeg fikk. Men flaks for ham, så gjorde jeg ikke det. Så nå er han nok glad igjen, konkluderer Thingnes Bø overfor TV 2.

26-åringen spår mer medaljedrama med ham og Fourcade i hovedrollene i årene fremover. De to har som kjent vært rivaler i skiskyttersirkuset i årevis.

– Det ser ut som det aldri blir nok, da. Vi blir aldri ferdige. Forrige normal vant jeg med ti sekunder, da begge skjøt fullt hus hele tiden. Langrennstidene var veldig jevne. Nå bommet jeg i startet, og han bommet på siste skuddet. Han var verdensmester i 40 minutter, så hadde jeg sjansen til å bli verdensmester til slutt. Jeg klarte det ikke. Så var det han som stakk av med seieren, sier Thingnes Bø.

Slipper å møte rivalen i mixed

Like etter normaldistansen ble det berkreftet at Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø skal representere Norge i torsdagens parstafett i skiskytter-VM i Anterselva. Den står Martin Fourcade over.

– Jeg kommer ikke til å gå den, bekrefter Fourcade overfor TV 2.

Dermed får Thingnes Bø muligheten til å stikke av med sin andre stafettgullmedalje hittil i VM – uten å tenke på en ny duell med sin nemesis Martin Fourcade.

Den skal duoen forsøke å kopiere VM-gullet de tok i Östersund i fjor. Da gikk ankermann Thingnes Bø Norge inn til gull foran Italia og Sverige etter en svært spennende stafett.

– Jeg synes det er en mer morsom distanse og mer underholdning både for utøvere og publikum. Man blir ikke så sliten. Alt går så fort, bare. Først er det skyting, og så er det veksling. I mellomtiden står man der og tripper og håper at partneren treffer. Det er en distanse der mange ser for seg at de kan stikke av med medalje, oppsummerer han.