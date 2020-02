– Jeg er jo ganske lei av at det blir så ensidig debatt om rødt kjøtt og kosthold. Når vi har så mange muligheter til å redusere klimautslippene ved å ta skogen i bruk, sier Bollestad.

TV 2 var med statsråden på skogtur ved Losby Bruk rett øst for Oslo. Her mellom 16 år gamle grantrær tar Bollestad til orde for mer skogplanting, mer effektiv skogsdrift, og mer bruk av treverk i bygg og anlegg. Dette er langt viktigere i klimakampen enn mange andre tiltak, mener hun.

– Ett av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre det er å bruke skogen på en god måte.

– Viktigere enn å slutte å spise biff?

– I hvert fall når vi vet at skogen i dag binder halvparten av norske utslipp, så må vi få opp øynene og se potensialet . Da mener jeg at vi ikke bare kan snakke ensidig om at det er det røde kjøttet og kostholdet som skal bære klimaet, tordner Bollestad.

Støtter råd

Hun støtter de offisielle norske kostholdsrådene fra myndighetene om å redusere kjøttinntaket, og spise mer fisk og grønt. Og hun innrømmer at Skogplanting neppe løser klimaproblemene på kort sikt. Det kan ta åtti år fra et tre plantes til det kan hogges. Men i denne tiden binder trærne karbondioksid. 700 kg per mål.

– Hva gjør Landbruksdepartementet for at vi skal spise mindre rødt kjøtt?

– Nå er ikke løsningen bare å spise mindre kjøtt. Løsningen er også å spise mer grønnsaker, mener Bollestad. Hun påpeker at en ganske liten del av norges jordbruksarealer egner seg for grønnsakdyrking. Her i landet er det mest grasareal.

– Vi mennesker kan fortsatt ikke spise gress, men vi kan ete de dyrene som går på greset. Så den beste utnyttelsen i Norge det er da å bruke dyra som går på dette gresset, mener landbruksministeren.