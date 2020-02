Den amerikanske rapperen Pop Smoke er død. Det melder flere utenlandske medier, deriblant TMZ.

Rapperen, hvis egentlige navn er Bashar Barakah Jackson, ble skutt under et innbrudd i huset han leier i Hollywood Hills, California.

Ifølge nettstedet brøt to maskerte menn seg inn i huset omlag 04.30 amerikansk tid.

Det skal ha blitt hørt flere skudd, og mennene ble sett løpende fra stedet. Rapperen ble hastet til sykehuset Cidars-Sinai, hvor han ble erklært død.

De to mennene skal ifølge TMZ, som siterer politikilder, fortsatt være på frifot.

Pop Smoke er født og oppvokst i Brooklyn, og har over seks millioner avspillinger månedlig på strømmetjenesten Spotify.

20-åringen slapp sommeren 2019 mixtapen «Meet The Woo». En av låtene, «Welcome to the Party», ble senere remixet av både Skepta og Nicki Minaj. Han har også samarbeidet med Travis Scott, og sammen har de sangen «Gatti».

I februar i år slapp han «Meet The Whoo 2», hvor Quavo fra trioen Migos er med på en av låtene.