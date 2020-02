Mye vind og store snømengder har skapt trafikale utfordringer flere steder i landet de siste dagene.

Bergensbanen ble mandag stengt på grunn av et snøskred ved Kleven.

Skredet traff et eldre snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid mandag, og rundt 25 meter av bygget ble skadd.

Rydder området

Tidligere onsdag ble det gitt klarsignal for å starte opprydningsarbeidet, og klokken 16 opplyser Bane NOR at toglinjen fortsatt er stengt mellom Ustaoset og Myrdal.

Bane NOR estimerer at strekningen kan åpnes igjen ved midnatt.

Det vil likevel være buss for tog resten av onsdag og natt til torsdag, opplyser kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy. Morgentogene står også i fare for å bli erstattet med alternative framkomstmidler.

SKRED: Slik så det ut etter at skredet traff et snøoverbygg like øst for Kleven bru. Foto: Bane NOR

– Vi jobber på spreng med å flytte togene til riktig plass, slik at vi kan oppta normal kjøring utover formiddagen i morgen, sier Scholz.

Omfattende skader

Skadene som følge av snøskredet er omfattende. Området der skredet gikk er ryddet for snø og det ødelagte snøoverbygget.

Bane NOR omtaler ryddearbeidet som utfordrende på grunn av de store snømengdene i fjellet. Maskinene har problemer med å komme fram.

Bane NOR jobber med å sikre og rydde vekk den skadde kontaktledningen slik at snøfreseren kan passere og rydde jernbanen for snø. Deretter kan kontaktledningen begynne å repareres.

Lokaltogene mellom Bergen, Voss og Myrdal går som normalt.

RASSTED: Snøskredet traff Bergensbanen omtrent midt på snøoverbygget midt i bildet. Foto: Skred AS

Haukelifjell åpnet

Flere fjelloverganger har vært stengt de siste dagene, som følge av mye snø.

Onsdag ettermiddag opplyser Vegtrafikksentralen at Ev 134 ble åpnet for kolonnekjøring onsdag ettermiddag, og klokken 17 opplyser Vegtrafikksentralen at veien er helt åpen for trafikk.

Det skjer etter at det er gjennomført sprengninger i området for kontrollert skredutløsning.

Kontrollingeniør Stein Aasheim i Statens vegvesen forklarte tidligere onsdag til NTB at de hadde kjøpt opp en 1800 meter lang taubane i skredområdet. Deretter ble dynamitten vinsjet opp og løst ut.

Status fjelloverganger som er stengt eller har kolonne:

E134 Haukelifjell: Åpen for trafikk.

Rv 13 Vikafjellet: Stengt. Åpnes ikke i dag.

Rv 7 Hardangervidden: Kolonne

Fv 50 Hol - Aurland: Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering mandag. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 19, 2020

Stengte strekninger

Rv 13 over Vikafjellet er fortsatt stengt og kommer ikke til å åpnes onsdag.

Fv 50 mellom Hol og Aurland er stengt på grunn av snøras. Ny vurdering for strekningen vil tas på mandag.

På Rv 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring.