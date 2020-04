Få, om noen bilmerker i det hele tatt, har skapt så stor furore som Tesla. Dette er virkelig merket som deler befolkningen i to. Enten digger man den – eller så hater man den.

Dette er elbilen som ga de allerede velstående tilgang til kollektivfelt, gratis bompassering, gratis parkering, gratis lading og det hele til "halv pris"!

Det falt en del sjeler tungt for hjertet. Det gjør det forsåvidt fortsatt.

For en Tesla er jo bil uten moms og avgifter. En ting var Think, VW e-Golf og Nissan Leaf og andre mindre prangende biler. Det var liksom greit. Men Tesla – der gikk sympati-grensen for mange.

Men ganske fort gikk ryktene om ikke altfor god kvalitet, ventetider på verksteder lange som uår. Etter hvert begynte historiene å florere på nett. Om folk som rett og slett ga opp både bilen og forhandleren. Til stor glede for alle Tesla-hatere. Bensin på bålet er ikke akkurat feil uttrykk her.

Men det er jo gjerne slik at det er de misfornøyde man hører fra. De som er fornøyd med tingenes tilstand ser sjelden grunn til å rope høyt. Ikke blir det så morsomme oppslag av det i media heller.

Så hvordan er ståa egentlig? Hva synes Tesla-eierne om bilene sine?

Det har vi i Broom.no svaret på! I vår tjeneste "Eierne mener" har eierne anledning til å skrive om bilene sine, og fortelle hva de synes.

Vi har score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet/driftssikkerhet, plass/praktiske løsninger, økonomi/kostnader og drivstoff/forbruk.

Nå har vi passert godt og vel 8.000 anmeldelser, her er det mye verdifull informasjon å finne. Ingen er jo nærmere enn de som eier og bruker bilen til å fortelle hvor god, eller dårlig den er.

Gamechanger

Denne eieren har en Tesla Model 3, har kjørt nesten 44.000 kilometer på under ett år og er veldig fornøyd.

Her blir det 9,2 poeng av 10 mulige. Med full score på kjøreglede, økonomi og forbruk.

Aldri mer fossilbil, sier denne eieren som også har en Tesla Model 3. Dette er også en fornøyd eier som gir bilen 9,6 poeng, og som sier at han nå sparer 1.000 kroner uka i forhold til da han var BMW-eier. Grunnen ser du i faksimilen over ...

Ikke bare fryd og glede ...

– God rekkevidde, men det hjelper lite når man ikke får brukt bilen. Det skriver denne eieren som har sin tredje Tesla og nå en Model X. Han gir bare 1 poeng i kategorien kvalitet / driftsikkerhet og bare 2 poeng i økonomi / kostnader. Min siste Tesla, forsikrer eieren som gir bilen 5 poeng totalt sett.

Heller ikke denne eieren er fornøyd. Kun 4,4 poeng av 10 mulige, gir vedkommende sin Tesla Model X. Dårlig kvalitet og problemer både med å få tak i verkstedet og at ting faktisk blir utført er det største irritasjonsmomentet. Kjøregleden er det som får høyest score her med 7 poeng.

Verdens beste bil?

Verdens beste bil mener denne eieren som gir sin Tesla Model S fra 2015 9,8 av 10 mulige poeng. Men vedkommende trekker noe for byggkvaliteten som kunne vært bedre. Akkurat det er en gjenganger i mange anmeldelser. Men når alt annet er tipp topp, ser det ikke ut til å irritere denne eieren vesentlig.

Vårt inntrykk er at de fleste Tesla-eiere er godt fornøyde.

Om vi skal forsøke oss på en slags konklusjon basert på de nesten 340 Tesla-vurderingene som så langt er lagt inn, samstemmer dette bra med det vi skrev i innledningen til saken. Det er litt enten, eller. Men det soleklare flertallet er jevnt over veldig fornøyd med sin Tesla. Model S-eierne, med en gjennomsnittscore på 9,2 poeng, enda mer enn Model X-eierne, med 8,8 poeng i gjennomsnitt.

Vi må faktisk lete godt i "bunken" for å finne de virkelig misfornøyde.

Enn så lenge har vi ikke nok anmeldelser inne på Tesla Model 3 til å beregne noe troverdig gjennomsnitt. Eier du en slik bil vil vi gjerne høre fra deg!

Tesla Model X: Perfekt for noen – bare en tullebil for andre

