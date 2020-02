Se Northug hylle Erling Braut Haaland i videovinduet øverst.

Erling Braut Haaland er blitt et verdensfenomen. To mål mot Paris Saint-Germain tirsdag kveld gjør han til delt toppscorer i Mesterligaen med ti mål totalt.

Hyllesten har selvfølgelig ikke latt vente på seg. En av tidenes største norske idrettpersonligheter, Petter Northug, er en svoren fotballtilhenger og mener Erling Braut Haaland allerede nå bør få prisen for «Årets norske idrettsutøver.»

– Prestasjonen til Haaland rangerer jeg som klart nummer én i norsk idrett. Nå har han en lang avstand ned til nummer to, føler jeg, hvis man skal rangere idretter opp mot hverandre. Akkurat nå er det enkelt å gi ut prisen for årets idrettsutøver neste år, sier den abdiserte skikongen til TV 2.

– Jeg tror vi ikke helt skjønner i Norge hvor stort det egentlig er det han holder på med.

Northug hyller personligheten til tenåringen, og kjenner seg muligens også litt igjen.

– Jeg elsker det. Det er det som jeg elsker med ham. Han er så uredd. Når han står på banen så oser det mål av ham. Han har én oppgave, og det vet han. Og han leverer gang på gang. Jeg følte at det var en del skeptikere da han gikk fra Red Bull Salzburg: Kom han til å gjøre det samme i Tyskland? Ja, det gjør han! Og han gjør det i Champions League også. Han gjør det mot PSG.

– Hva synes du om zen-feiringen hans?

– Jeg elsker den. At han gjør det igjen. Sitter seg ned og mediterer. Og det siste målet i går: Jeg får frysninger. Jeg får frysninger av å tenke på det i dag. Det er bare å sende gratulasjoner ned til Erling i Tyskland.

Haaland forbløffer landslagskapteinen

Petter Northug er langt ifra den eneste som lar seg imponere over Braut Haalands herjinger. Overfor TV 2 innrømmer Norges landslagskaptein Stefan Johansen at han er overrasket over hvor fort 19-åringen har tatt nivået.

– Det er helt rått. Så fort som det har gått med ham. Det er helt sinnssykt. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg ikke hadde trodd at det skulle gå så fort. Det er helt ekstremt det som har skjedd. Jeg så matchen selv i går. Han er en trussel fra start til slutt. Han er 19 år, liksom, og gjør det der i Champions League. Det er en stor hype akkurat nå, men han fortjener hvert eneste rosende ord som kommer hans vei. Det er enormt det han holder på med nå for tiden. Jeg er sykt imponert over det han har fått til.