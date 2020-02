Mannen, myten, Love Island-stemmen – dette er Egil Andreas Skurdal

– Så den kjenner jeg fortsatt litt på. Der har jeg en høne å plukke med produsenten, sier han lattermildt.

Er seg selv

24-åringen sier at han ikke ante hva han gikk til, og at han har tatt det meste på sparket – og hadde et håp om at han kunne være en ressurs for produksjonen. Det har han blitt, og én ting er han spesielt glad for: Han får være seg selv.

SEG SELV: Egil Andreas Skurdal prøver ikke å være noen andre enn seg selv i jobben som Love Island-voice. Foto: Birgitte T. Kristiansen / TV 2

– Jeg har funnet meg godt til rette, og jeg har fått lov til å være meg selv. Det tror jeg er veldig viktig. At det ikke er sånn: «Hei, Egil. Vi trenger deg til å være som han». Hele denne opplevelsen har vært veldig positiv, også får jeg jo også dekket alt av mat og drikke, sier han blidt.

Skurdal legger ikke skjul på at det, nettopp fordi han har vært seg selv hele veien, var litt tøft da kritikerne var nådeløse i oppstarten.

– Jeg var nok ikke forberedt på at jeg plutselig gikk inn i en rolle som en slags offentlig person. Om jeg følte at jeg hadde en dårlig dag på jobben, og i tillegg fikk over hundre meldinger med: «Du suger. Du er ikke morsom i det hele tatt!», så tar man jo det til seg. Særlig når man ikke har gjort dette før, forteller han åpenhjertig.

Invitert inn i de norske hjem

Skurdal bestemte seg tidlig for heller å fokusere på alle de positive meldingene, og slik ble det også overkommelig med de negative. Nå har imidlertid publikums-pipa fått en annen låt

– Jeg føler at folk har tatt meg inn i sofaen, så nå sitter jeg på en måte ved siden av dem og kommenterer. Nå er jeg mye mer komfortabel i det jeg gjør, og føler på sett og vis at jeg har blitt en folkekjær karakter i et program hvor voicen har mye å si, forklarer han.

Selv om man ikke ser ham i Love Island, har Oslo-mannen vært å se på TV denne vinteren likevel. Skurdal er nemlig en av årets Idol-deltakere.

– Ja, jeg er jo med i Idol, og har kommet meg til bootcamp! Jeg sitter jo bare her på Mars og observerer det hele, og har jo ikke kontakt med dem som har sett det. Det er moro å både gjøre Love Island, men samtidig bli oppdaget og kjent for noe på en helt annen måte samtidig, sier han.

Snart på hjemreise

Innspillingen i Argentina nærmer seg slutten, og 24-åringen skal snart reise hjem til minusgrader i Oslo. Ett spørsmål må stilles.

– Kommer du til å takke ja til å gjøre dette en gang til dersom det blir en ny sesong?

NY SESONG? Egil Andreas Skurdal er positiv til å være med som voice igjen, dersom muligheten byr seg. Foto: Birgitte T. Kristiansen / TV 2

– Det er jo det alle spør om. Ja, selvfølgelig. Det som er fint med dette konseptet er jo at de i andre land tar med voicen og programlederen videre til neste sesong, så det blir litt sånn «Takk for sist»-følelse, og man slipper å etablere så mye nytt hver gang, forklarer Skurdal og legger til:

– Jeg skal ha en veldig dårlig dag om jeg nekter å bli med dersom det blir en sesong til, forsikrer han.

Se Love Island søndag til torsdag kl. 15.30 på TV 2 Sumo. Programmet sendes også på TV 2 Livsstil kl. 21.30 og på TV 2 kl. 23.45.