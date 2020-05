– Se, nå åpner de døra. Nå kan det skje noe!

Johan Karlsson har sett gjennom vinduene på lagerbygningen bak oss, at det er en port som har åpnet seg.

Sammen med sin kompis, Johan Olsson, har han benyttet lunsjpausen på jobben til en rask tur ut for å få et glimt av noen av verdens råeste biler.

De er heldige med været i dag, om ikke annet. Sola skinner og det er vårlig temperatur i lufta.

Sjansene er faktisk ganske store for at akkurat det skal skje. For "her" er like utenfor produksjonslokalene til Koenigsegg, noen kilometer fra tettstedet Ängelholm, i Sverige.

De to vennene deler en glødende interesse for den lokalproduserte hyperbilen.

Karlsson har en egen Instagram-konto som heter Theofficespotter. Der deler han bilder og video av bilene.

– Jeg har 33.000 følgere, og det er jo ganske bra, smiler den humørfylte fotografen med telelinsen godt innenfor rekkevidde til enhver tid.

Ikke noe spionfotograf

– Du er vel det vi kan kalle en spionfotograf, du da?

– Nei, nei. Ikke noe sånt. Jeg har et åpent og godt forhold til Koenigsegg, og hvis det er noen bilder de ikke vil at jeg skal dele, så respekterer jeg det, presiser Karlsson.

Han bruker mye tid her. Lunsjpausene er én ting. Men det går mye av fritiden, også.

– Hver gang sjansen byr seg, så dukker jeg opp her.

Det er bilder som dette man håper å sikre seg. Her er den nye hyperbilen til Koenigsegg: Jesko. Foto: Hanna Heine / @hm.carspotting

Fotograferer fotografen

De som kjører testbilene er blitt såpass vant med Karlsson, at de har dannet sin egen Instagram-konto: Theofficespotterspotter.

– Der deler de bilder av at jeg tar bilder, hehe. Det er jo litt humor.

Kompisen som deler samme foranvn, og som har det minst like erkesvenske etternavnet Johansson, har også en egen Instagram-konto: Koenigsegg118.

For de som er glad i modellbiler, er det lett å skjønne hva det handler om.

– Jeg samler på modellbiler i størrelsen 1:18. Og legger ut bilder av dem. Totalt har jeg 69 modeller. Men favoritten min er en som er i størrelse 1:8, forteller han entusiastisk.

Den har en verdi på nærmere 100.000 kroner ...

Her er en annen testbil, også dette Jesko, foreviget under testing. Foto: Hanna Heine / @hm.carspotting

Hanna og Anton

Like ved står to representanter for den yngre garde, som er ute i omtrent samme ærende. Hanna Heine (20) og Anton Grahn (20) har parkert sin godt brukte Saab 9000 i veikanten. De har fulgt med på Koenigsegg siden 2018.

Men i motsetning til Johan-ene – må de kjøre en times tid for å komme hit. De bor nemlig i Svalöv i Skåne.

– Vi står her, fordi de kjører forbi dette området på vei til testing. Enten det er å kjøre på den lille veistreikningen forbi her, eller de skal bort til flystripa de bruker litt lenger borte, forteller Hannah. Hennes instagramkonto heter: @hm.carspotting

Drømmer om Jesko

Den ultimate drømmen er at de skal få et glimt av toppmodellen Jesko.

Johan og Johan har ikke fått gleden av det, enn så lenge. Men både Hanna og Anton har sikret seg bilder av den.

– Det er favoritten. Den ser så bra ut – og det er et fantastisk lydbilde, sier Anton med stjerner i øyene. Hans bilder finner du på: @koenigsegg.photography

Men alle fire må skuffet konstatere at det var falsk alarm, denne gangen. Porten ble lukket igjen, og det kom ingen bil ut.

Og selv om om noen dager ikke er like givende som andre, er de fire skjønt enige:

– Vi kommer ikke til å gi oss med dette. Det er kjempespennende!

PS: Dagen etter vårt besøk, publiserte theofficespotter en videosnutt av Jesko som kjørte forbi. Da var det nok god stemning! Etter hvert vil de nok også få knipset Koenigseggs første fireseter: Gemera.

