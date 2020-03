Sparer millioner på lave strømpriser

VANSKELIG VINTER: Driftsdirektør i Lyse produksjon, Linda Haugvaldstad, har hendene fulle. En mild vinter med store mengder skaper utfordringer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Eksepsjonell situasjon

Halvannen kilometer inne i fjellet ligger «Lysebotn 2», et av landets mest moderne vannkraftverk.

Her går turbinene for fullt.

Kraftselskapet produserer langt mer enn de vanligvis ville gjort.

– Dette er eksepsjonelt. Det er lenge siden vi har sett priser på dette nivået, spesielt på vinteren og over en viss tid. Vi må faktisk tilbake rundt 20 år for å finne noe lignende, sier Bjørn Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse produksjon.

Han forteller at markedet gikk inn i juleferien med en forventning om en pris på et sted rundt 40 øre per kilowattime.

Fasiten er altså på godt under 15 øre.

– Det betyr jo at forbrukerne vil få nyte godt av at prisen i kraftmarkedet over tid nå har falt mye, sier Honningsvåg.

FULL PRODUKSJON: På vannkraftverket i Lysebotn jobber den toppmoderne Francis-turbinen for fullt. Store nedbørsmengder tvinger kraftselskapene til å produsere strøm de ellers ville lagret i vannmagasinene.

Klart råd fra Solberg

Denne uken var statsministeren på besøk hos agurkbonden i Trøndelag. Hun har en klar oppfordring til kraftkrevende bedrifter rundt om i landet.

– Når man får et overskudd, så bør man alltid investere i kompetanse og kunnskap. I tillegg til at man bør videreutvikle bedriften sin. Det er det vi trenger for å være konkurranse dyktige i Norge, sier Erna Solberg (H).

PÅ BESØK: Statsministeren besøkte agurkfarmen tidligere denne uken.

Også hun tror at det vil bli en langvarig periode med lave strømpriser.

– Det vi har gjort de senere årene er at det er bygget ut mye fornybar energi både i Norge og i Sverige. Vi er også i et marked som Norden er med i. Det er bygget ut mye vindkraft og med mer vind og regn, så fører den fornybare kraften til at vi vil ha mer energi fremover, sier Solberg.

De rekordlave strømprisene til tross, billigere agurker blir det ikke.

– Nei, det blir det ikke. Nå på vintersesongen konkurrerer vi med eksport markedet. Det er første gang vi har vinterdrift og vi har laget et budsjett på at vi skulle gå i balanse i en periode på fire måneder. Jeg tror vi kanskje kan ha et lite overskudd denne perioden, sier Vold.