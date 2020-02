Lørdag stod svenske Erik Stark på slalåm i Åre. Midt i den folksomme bakken kommer det plutselig en elg løpende nedover i skisporet.

Elgen var kun centimeter fra skientusiastene i løypa.

– Jeg rakk ikke tenke så mye, det gikk veldig fort, forteller Stark til TV 2.

Se video av elgen øverst i artikkelen.

Til tross for at hendelsen skjedde midt på dagen i et av Sveriges mest populære skianlegg, var det ingen mennesker som ble truffet av elgen.

– Løp fort

Svensken driver vanligvis med formel 1 båtracing, men forteller at han likevel kjente adrenalinet da elgen kom løpende nedover bakken.

– Den løp veldig fort, og så forsvant den bare, forteller han.

Erik hadde et 360-kamera festet på hjelmen, og fikk derfor filmet elgens tur ned bakken.

Han forteller at det var enda en elg litt lenger oppe i bakken, men som tok det litt roligere. Den løp ikke ned i folkemengden.

FILMET: Svenske Erik Stark fra Stockholm fikk filmet elgens tur ned skibakken. Foto: Facebook / Privat

Reagerte knapt

Til svenske Expressen forteller Stark at skiløpere på stedet knapt reagerte på elgen fordi alt gikk så fort.

– Man forsto egentlig ikke hva som skjedde. Det var først da jeg satt i heisen med noen andre, og vi begynte å snakke om det, at vi skjønte at dette sannsynligvis var en stor sak, sier han.