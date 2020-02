Saken oppdateres!

Johannes Thingnes Bø skjøt for VM-gull på siste stående, men med en bom lå han over halvminuttet bak Martin Fourcade som tok gullet.

Dermed ble det VM-sølv til Thingnes Bø, selv om han tapte mye tid på den siste runden. Han gikk i mål 57 sekunder bak Fourcade.

– Jeg er så fornøyd. Jeg kjempet for verdenscupen i dag, ikke medaljen. Jeg visste etter siste skyting visste jeg at kunne vinne, men jeg var så skuffet etter siste bommen. Det var en barnefeil, jeg var sint på meg selv og åpnet døren for Johannes, sier gullvinneren til NRK.

Thriller mellom favorittene

Fourcade var knallsterk på de tre første skytingene, og var på god vei mot gullet. Men på det siste og 20. skuddet ble det bom fra franskmannen og ett tilleggsminutt. Dermed hadde Thingnes Bø gullet i sine egne hender.

Yngstebror Bø svarte med et raskt fullt hus på tredje skyting. Før hans siste skyting lå Fourcade 33,7 sekunder foran Thingnes Bø.

Bommet på første skyting

Thingnes Bø gikk fort fra første stund og gikk rett ut i ledelsen ved 3,1 kilometer. Men på første skyting ble det bom på siste skuddet. Han fortsatte å gå lynraskt i sporet og skjøt feilfritt på andre skyting. Gullet var altså ikke tapt, selv med en Martin Fourcade i ledelsen med tre feilfrie skytinger.

Skjøt seg bort

Tarjei Bø første norske startende og eldstebror Bø smelte til med feilfri første skyting, og tok en ledelse på elleve sekunder. På andre skyting ble det en bom og dermed ett tilleggsminutt.

Bø slo tilbake på tredje skyting med et nytt fullt hus og var på dette tidspunktet fremdeles med i medaljekampen, men med to bom på siste skyting ble det for mange tilleggsminutter.

For Johannes Dale ble det en bom på liggende og to på stående, dermed tre tilleggsminutter. Det ble derimot fullt hus på tredje skyting, men det hjalp lite med tre bom på de to første skytingene. På siste serie ble det også en bom.

Vetle Sjåstad Christiansen skjøt feilfritt på første serie, men så skjøt han seg bort i likhet med to av sine landsmenn. Det ble totalt seks bom på Christiansen.