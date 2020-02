Disse klimamytene burde du slutte å tro på

En hel verden har nå engasjert seg i klimakampen. Greta Thunberg har fått frem et enormt engasjement blant unge, men det er også mange som er sterkt uenig i budskapet hennes.

– Det helt riktig at det er mange som er skeptiske til om klimaendringene vi ser i dag er menneskeskapte, forteller Morten Langfeldt Dahlback til God morgen Norge.

– Men forskerne som jobber med dette og publiserer vitenskapelige artikler om klima, de er så å si helt enige alle sammen om at klimaendringene er påvirket av menneskelig aktivitet.

Morten Langfeldt Dahlback jobber som faktasjekker for Faktisk.no. Det er en uavhengig organisasjon og redaksjon som faktasjekker ulike påstander.

I fjor faktasjekket nettsiden om 97 prosent av forskere er enig i at klimaendringene er påvirket av menneskelig aktivitet. De kom frem til at det stemmer.

Heller en avokado fra Chile enn en biff fra Breim?

Noe annet Faktisk.no også har sjekket, er om det er mer miljøvennlig å spise kjøtt fra Norge enn det er å spise importert frukt og grønt. Her tok de for seg en veldig spesifikk påstand: Om det er bedre for klimaet å spise avokado importert fra Chile enn rødt kjøtt fra Breim.

Her er svaret, kanskje noe overraskende, at ja, det er bedre for klimaet med avokado. Og dette er regnet ut ifra hvor mye kilo CO₂ som blir sluppet per kilo oksekjøtt eller avokado.

– Det laveste anslaget vi har for hvor mye klimautslipp per kilo oksekjøtt fra Norge, er elleve kilo CO₂-ekvivalenter. For importert avokado er det 1,3 kilo CO₂-ekvivalenter per kilo, forteller faktasjekkeren.

Faktisk.no er en uavhengig organisasjon og redaksjon som faktasjekker ulike saker.

De skal avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

Også planteburger fra USA er mer miljøvennlig en kjøtt fra Norge. Og det er ikke bare bedre for miljøet, men det er også mer bærekraftig.

– Det handler om vannbruk, bruk av areal og bruk av energi. Og på alle de områdene så har en planteburger mindre miljø- og klimaavtrykk enn en burger laget av norsk oksekjøtt, sier Dahlback.

Bytte til elbil?

Da nettstedet sjekket utsagnet til statsminister Erna Solberg om at det viktigste man kan gjøre som privatperson for å kutte klimautslipp er å kjøpe elbil, var det vanskelig å trekke en klar konklusjon.

Dette er fordi det handler om hvilken livssituasjon man er i. Hvis man ikke har bil, og heller ikke har planer om å kjøpe det, vil det å kjøpe en elbil øke klimaavtrykket.