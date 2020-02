Kamp i kulissene for Giske som Ap-leder i Trøndelag

– Nå er det opp til ham selv hvor mye bråk han orker, sier en av Giskes støttespillere.

De jobber nå i det stille for å få flest mulig lokallag i Trøndelag Ap til å sende inn forslag til valgkomiteen om at Giske må bli ny fylkesleder.

Giskes allierte er sikre på at det vil komme flest innspill om ham som leder, men spørsmålet er om motstanden blir så stor at han nøyer seg med å bli nestleder når det nye styret velges på årsmøtet til Trøndelag Ap 20. til 22. mars.

TV 2 har snakket med en rekke sentrale kilder som jobber for fullt for å samle støtte til Giske, slik at den andre aktuelle lederkandidaten, Amund Hellesø trekker seg før valgkomiteen legger fram sin innstilling 16. mars.

Negativ til samlende løsning

Forslaget om en samlende løsning med Giske som èn av to nestledere i Trøndelag Ap, og ordfører Amund Hellesø (43) som ny fylkesleder faller ikke i god jord hos Giske, ifølge kilder.

– Trond er ikke fornøyd med den løsningen som er lansert fra Hellesøs leir, sier en av dem.

– Han kan leve med å bli valgt til nestleder, men vil ikke være fornøyd, sier en annen kilde på Giskes side.

Men etter det TV 2 forstår vil Giske likevel akseptere å bli nestleder dersom partiet ønsker det.

På Giskes side uttrykker flere stor overraskelse for at Giskes kritikere driver en offensiv og åpen kamp for å unngå at Giske blir fylkesleder, og for at det i stedet blir en samlende løsning.

– Rett fram type

Mens Giskes støttespiller jobber i det stille, står flere åpent fram og går inn for at ordfører Amund Hellesø blir ny fylkesleder.

– Jeg tror det er lurt å ha Amund som leder. Han er samlende for hele fylket. Han er rett fram type, som sier det han mener, sier ordfører Stian Brekkvassmo i Namskogan.

Partilaget legger vekt på at Hellesø har bakgrunn fra næringsvirksomhet i Norges største havbrukskommune, Nærøysund, og på hans personlige egenskaper.

– Du vet hvor du har ham. Han er en person du kan stole på, uten noen skjult agenda eller motiv, og det er en viktig egenskap, sier Brekkvassmo.

Han sier har tro på at partimedlemmer også på Giskes side nå ønsker fokus på politikk og ikke personstrid.

– Jeg tror ikke ingen er interessert i en situasjon som splitter partiet. De er like interessert som andre i å finne en samlende løsning, sier Brekkvassmo.

Hellesø bekreftet for TV 2 tirsdag at han håper han å kunne være kandidat til ledervervet, som en del av en samlende løsning.